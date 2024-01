BBB 24: Trégua? Davi desabafa em conversa com Wanessa: ‘Foi Deus’

Logo cedo nesta segunda-feira, 29, Davi e Wanessa Camargo conversam sozinhos sobre o sonho dele ao entrar para o BBB 24

Na manhã desta segunda-feira, 29, Davi e Wanessa Camargo eram os únicos acordados logo cedo. Assim, eles deram uma trégua no distanciamento deles no jogo e tiveram uma conversa tranquila e amigável.

Na sala de estar, ela perguntou se ele já tinha tomado o café da manhã e ele ele confirmou. Então, o rapaz relembrou a prova bate-volta da noite de domingo, que o salvou do paredão. “Ontem, eu orei muito. Orei vários salmos e o pai nosso. Eu sei que foi Deus quem me ajudou”, disse ele. E ela concordou: “Sempre foi Deus”.

Logo depois, Davi revelou o seu grande sonho para Wanessa. “Eu sempre sonhei em ser médico, mas esse sonho era um sonho morto. Mas agora, estando aqui, eu tenho esperança”, afirmou ele. E Wanessa incentivou o brother. “Mas eu te disse, tudo que você colocar sua mente e coração, você consegue. Ontem você não fez isso durante a prova? Então, é só colocar esse foco na sua vida, você vai ser médico, leve o tempo que levar”, declarou.

Na sequência, Davi foi limpar a casa e Wanessa foi para a área externa relaxar.

Davi contou pra Wanessa que orou muito pra Deus antes da prova, porque é um sonho dele estar ali e ele precisa muito. #BBB24pic.twitter.com/P1piYT3TfD — Central Reality #BBB24 (@centralreality) January 29, 2024

Davi disse pra Wanessa que ser médico sempre foi seu sonho, mas que era um sonho louco. Ele citou Amanda Meirelles, que financiou o curso pelo FIES e conseguiu pagar depois que ganhou o programa. #BBB24pic.twitter.com/DanBjMANsD — Central Reality #BBB24 (@centralreality) January 29, 2024

Davi contou para Wanessa da ação social que faz pelas ruas de Salvador alimentando pessoas em situação de rua #BBB24pic.twitter.com/cL5j1y0scX — CHOQUEI (@choquei) January 29, 2024

Davi leva susto com Wanessa

Na manhã desta segunda-feira, 29, o brother Davi levou um baita susto na casa do BBB 24, da Globo. Ele achou que estava sozinho na área social quando viu uma sombra de mulher no espelho.

Na hora, ele se assustou e foi conferir o que era. Até que ele se deparou com a cantora Wanessa Camargo quietinha na sala de estar.

“Rapaz, meu Deus do céu, eu vi uma mulher aqui pelo espelho e falei ‘tá repreendido’. Oxi, tomei um susto”, disse ele. Então, Wanessa deu risada ao ver que foi o motivo do susto dele. “Eu acordei agora, eu dormi tipo 1h30”, afirmou ela.

Vale lembrar que Davi teve uma noite agitada no último domingo. Ele foi indicado ao paredão pelo voto da casa ao receber 9 votos no confessionário. Porém, o rapaz teve a chance de disputar a prova bate-volta e conseguiu escapar da berlinda junto com Pitel. Os dois saíram do paredão da semana, que é disputado por Alane, Isabelle, Juninho e Lucas Luigi.