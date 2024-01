BBB 24: Teve beijo? Matteus e Deniziane trocam carinhos na cama

Matteus e Deniziane são flagrados grudadinhos na cama do BBB 24 durante madrugada de troca de carinhos

O clima esquentou entre Matteus e Deniziane na madrugada desta sexta-feira, 26, na casa do BBB 24, da Globo. Os dois foram flagrados pelas câmeras do reality show enquanto trocavam carinhos embaixo do edredom.

Em um momento, eles ficaram com os rostos pertinho um do outro e até levantaram suspeitas de que poderia ter rolado um beijo, mas parece que ainda não aconteceu. Por enquanto, os dois continuam apenas trocando chamegos.

Na quinta-feira, 25, Matteus e Deniziane estavam conversando na academia e ele disse que queria dar muitos beijos na sister. “Você judia do meu coração”, brincou ele. Na sequência, ele falou sobre os beijos.

"Depois que a gente sair daqui, a gente vai dar bastante beijo, se você quiser. (...) Não vou te chatear aqui, a gente não vai fazer nada", disse ele, e completou: "Mas não vai dizer que não é bom a gente ficar assim? Fazendo carinho?". Por sua vez, ela disse: "Mas é difícil". E ele finalizou o assunto: "Eu sei que é perigoso".

Matteus fala de sua personalidade

O brother Matteus surpreendeu ao revelar um traço de sua personalidade que ainda não revelou dentro do BBB 24, da Globo. Ele conversava com suas amigas na manhã desta quarta-feira, 24, quando ele também tem uma frieza em sua personalidade e ameaçou sobre quando vai mostrar esse seu lado.

O assunto surgiu quando eles comentaram sobre uma das perguntas do Raio-X desta manhã, na qual tiveram que contar qual traço de suas personalidade ainda não revelaram. Então, ele contou: “Eu falei a frieza. Eu não mostrei meu traço de frieza, se me tratarem com ignorância e me levaram no limite da ignorância, assim, eu vou me tornar frio”.

Logo depois, ele fez uma ameaça sobre quando pode mudar sua postura no jogo. “Agora começaram a me tratar com ignorância, quis dar uma de bonzinho para cima de mim. Aí vão ver outro Matteus”, disse ele, sem citar nomes.