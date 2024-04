BBB 24 tem noite de expectativa para possível eliminação recorde de brother

É nesta terça-feira, 9, que finalmente vamos descobrir qual será a reação de Lucas Henrique, o Buda, ao saber que Camila Moura pediu o divórcio na justiça

É daqui a pouco que o Brasil vai saber se realmente Lucas Henrique (30), o Buda, vai ser o eliminado na noite desta terça-feira, 9, como apontam as inúmeras enquetes espalhadas pelas redes sociais. O capoeirista, que foi emparedado com Alane (25) e Isabelle (31), tem andado abalado nos últimos dias, pois além de ver todos os seus companheiros do grupo Gnomo deixar a casa do BBB 24, um por um, ele anda com uma pulguinha atrás da orelha. Mais cedo, chegou a falar da saudade e expectativa em rever a esposa, na verdade ex, a professora de História Camila Moura (29). “Será que vou ver ela hoje?”, disse ele.

Na área externa da casa mais vigiada do Brasil, Lucas conversou com Isabelle sobre a expectativa de encontrar Camila, quando deixar o reality. Ele falou da saudade que está sentindo dela. "E a Camila? Está no seu coração de manhã, de tarde e de noite", diz a dançarina. "Saudade, muita saudade", afirmou.

Enquanto isso, Camila mandava uma indireta para o carioca, nas redes sociais. "Pega suas coisas e vaza", brincava ela, ao som de um hit sertanejo. A mais nova influenciadora digital, com mais de 3 milhões de seguidores somente no Instagram, ainda cantou: "Já que você gosta tanto de rua, pega suas coisas e vaza". Recentemente, ela anunciou que se divorciou oficialmente do professor de capoeira.

Já o público está aguardando ansiosamente pela saída de Buda do reality show. Não somente pelas estratégias de jogo que o brother colocou em prática durante a sua estadia na casa, principalmente contra Davi Brito (21), seu principal adversário e desafeto no programa, mas para saber qual será o desfecho sobre seu casamento. Estão todos sedentos para saber qual será a reação do capoeirista ao ser informado que está solteiro. Isso, provavelmente, deve acontecer durante o Bate-Papo com o Eliminado, apresentado por Thaís Fersoza e Ed Gama, na internet, logo após a eliminação.

A expectativa é tanta, que só se fala nisso, como se fossem acompanhar o último capítulo da novela mais amada do Brasil. E ainda tem o café da manhã com Ana Maria Braga (75), nesta quarta-feira, 10, no programa Mais Você. A pergunta é: Como será a abordagem da apresentadora para tratar sobre uma situação tão delicada? Todo mundo quer saber. A audiência, com certeza, será uma das melhores.

VEJA ABAIXO O VÍDEO DE CAMILA MOURA: