BBB 24 tem Giovanna líder pela segunda vez e ameaça de Beatriz com Castigo do Monstro

Mais uma semana bastante movimentada no BBB 24 com dobradinha de liderança, ameaça de Castigo do Monstro, treta entre duas sisters e muito mais!

A semana do BBB 24, na TV Globo, foi marcada por muitas reviravoltas que agitaram a web. A líder Giovanna perdeu a sua maior aliada no jogo, no último Paredão, e não quem indicou à berlinda, a adversária declarada Beatriz. Ela e Alane voltaram mais uma vez do Paredão, deixando a casa irritada. Giovanna conquistou a liderança pela segunda vez consecutiva e vendedora do Braz anunciou que se vencer a Prova do Anjo, colocará a nutricionista no Castigo do Monstro sem dó nem piedade. Pensa que acabou? Não mesmo! Se liga no resumo dos acontecimentos mais relevantes dentro da casa mais vigiada do País, feito especialmente pela CARAS Brasil. Confira abaixo!

Tudo começou na sexta-feira, 15, quando os confinados do Big Brother Brasil 24 participaram do Perde e Ganha e deram seus lances pelo Poder Curinga. Quem saiu vitoriosa foi a doceira Raquele, que ofereceu todas as suas estalecas pelo cobiçado Poder da Verdade.

No leilão, a sister ganhou apenas 100 estalecas, mas devido ao grande número acumulado anteriormente, ela se destacou ao fazer o lance mais alto entre os confinados: 4.510 estalecas. E arrematou! Apesar de não saber do que se tratava o poder, estava prestes a comprometer o resultado da Prova do Anjo, pois poderia vetar a imunidade do vencedor, tornando sua vitória praticamente inútil.

No sábado, 16, Matteus venceu a Prova do Anjo e colocou MC Bin Laden e Fernanda no Castigo do Monstro A Princesa e o Sapo. Eles precisaram ficar o tempo todo no jardim da casa do BBB cumprindo o castigo, mas podiam revezar entre eles.

VOTAÇÃO DO PAREDÃO

No dia da formação do Paredão, domingo, 17, o início da reviravolta: O Anjo Matteus, que estava imune, deu o colar da imunidade para Beatriz, que ficou emocionada. Mas Raquele tinha em mãos o Poder da Verdade. Ao ser questionada por Tadeu Schmidt se ela tiraria a imunidade da vendedora do Braz ou não, a doceira não titubeou e disse que sim, deixando o grupo do Quarto Fadas boquiaberto. Em seguida, a líder Giovanna bateu o martelo e colocou Beatriz no Paredão.

Em seguida, votação aberta. Os brothers precisaram decidir entre os que estavam na Mira do Líder (Alane, Beatriz, Matteus, Davi e Bin Laden) quem eles colocariam na berlinda. Alane foi a mais votada.

No confessionário, os mesmos cinco da Mira do Líder precisaram decidir, em comum acordo, quem eles colocariam no Paredão. Foi aí que a vingança veio a cavalo. Eles escolheram Raquele. Depois, a casa votou e Davi foi o mais votado, também indo para a berlinda.

Prova Bate e Volta. Davi, Raquele e Alane na disputa, com prova de sorte. O motorista de aplicativo foi quem se deu bem e se livrou do risco de ser eliminado. O Paredão, então, ficou entre as amigas Beatriz e Alane e Raquele.

CHATEADA COM RAQUELE

Irritadíssima, a vendedora do Braz e modelo disse, desabafou e deixou claro, durante a madrugada para seus aliados, que o ato de Raquele contra ela não iria passar em branco. Além disso, a vendedora ficou revoltada ao apontar uma indireta da doceira durante o ao vivo da atração: "Você viu a indireta? Já teve indireta. Tá me arruinando de me falarem que o Davi está me influenciando", disparou.

Beatriz afirmou ainda que Raquele não sairia da confusão ilesa: "Tirou minha imunidade, mas acabou no Paredão, para largar mão de ser idiota", disse. Enquanto isso, no Quarto da Líder, Giovanna ouvia essas últimas palavras da modelo.

ISABELLE CAUSA REVOLTA NA INTERNET

Aqui fora, na web, os internautas não paravam de comentar sobre a atitude de Isabelle durante a votação do Paredão no domingo. É que a participante mostrou, mais uma vez, que não está totalmente fechada com o grupo de Davi, Matteus, Alane e Beatriz.

A manauara não somou votos com seus aparentemente aliados ao escolher Lucas Henrique ao ir ao confessionário. Enquanto isso, o grupo, com quem ela anda na casa, foi em MC Bin Laden, como já tinham combinado nos últimos dias para não irem todos do mesmo grupo no Paredão.

SINCERÃO

Na segunda-feira, 18, o Sincerão deu o que falar. Depois de ficar sabendo por Giovanna que Beatriz a chamou de idiota, Raquele disse que falaria sobre isso na dinâmica. Mas a doceira mudou de ideia e decidiu expor que a vendedora e Alane falavam mal de Isabelle, provocando uma situação bastante constrangedora entre as três. "Desciam a lenha na Isabelle e agora estão andando como melhores amigas", disparou a doceira.

BRIGA FEIA!

Na manhã de terça-feira, 19. Alane, Leidy Elin e Beatriz se estranharam durante uma conversa no Quarto Fadas e trocaram ofensas. Tudo começou quando a trancista e a vendedora do Braz conversavam sobre o fim da amizade delas no jogo. Leidy contou que elas se afastaram porque Bia e a bailarina levavam o jogo do grupo para o Davi. Então, ela disse que Beatriz estava tomando as dores de Alane.

Com isso, a bailarina entrou no assunto e disse que tentou conversar com Leidy, que rebateu dizendo que a sister nunca gostou dela. Foi aí que a gritaria parecia não ter mais fim. Alane caiu no choro após a treta.

RAQUELE É ELIMINADA

A sister Raquele foi eliminada do BBB 24 na de terça-feira. Ela recebeu 87,14% dos votos do público para deixar o reality show. A porcentagem dela foi a maior entre os participantes da atual temporada, o que representa uma grande rejeição do público ao jogo que ela enfrentou em seus dias de confinamento.

PITEL NO PRÓXIMO PAREDÃO?

Com a saída de Raquele e mais uma vez a permanência de integrantes do grupo de rivais, Fernanda e Pitel conversaram sobre quem poderia tirar Davi, Beatriz, Alane, Matteus ou Isabelle do jogo. As aliadas, então, viram que a assistente social pode ser uma boa possibilidade na visão delas. Será?

Já Lucas Henrique falou sobre a possibilidade de ser páreo para tirar o baiano do jogo. "Eu não imaginei que ia mais longe que Anny, não imaginei que ia mais longe que Marcus, e eu cheguei. Se eu cheguei nos onze, posso chegar nos dez, no nove, no oito, no cinco. Estava falando ali agora no sofá, e vai um daqui, vai uma Pitel. Será que a Pitel não derruba uma Bia, uma Alane? Será que eu não derrubo um Davi?", cogitou o brother.

LÍDER OUTRA VEZ

Na noite da última quinta-feira, 21, Giovanna venceu a Prova do Líder, e segue na liderança do Big Brother Brasil 24. A prova foi disputada em duas etapas e a nutricionista foi quem se deu bem.

Após a consagração da liderança, a sister precisou montar seu VIP. Ela começou o discurso dizendo que mudaria o VIP da semana passada. Com isso, escolheu Leidy, que a ajudou a vencer a prova, e entregou as outras duas pulseiras para Fernanda e MC Bin Laden.

PROMESSA DE BEATRIZ

Sem conseguir conquistar a liderança da semana, Beatriz passou a focar exclusivamente na Prova do Anjo. Ciente de que poderá se tornar alvo da líder Giovanna novamente, a vendedora revelou que não pensará duas vezes em colocar a adversária no Castigo do Monstro. Vale lembrar que a nutricionista a indicou diretamente ao último Paredão, sem direito a prova Bate e Volta e também a vetou de participar da última Prova do Líder.

"Se a gente ganha o Anjo amanhã, primeira coisa: imunidade, garante uma semana, e ver a família. Para mim, as duas coisas estão no topo. E o terceiro, o Monstro também é uma arma no jogo que a gente pode usar para poder se defender", explicou Bia em conversa com Alane e Isabelle.

"Sem dúvida, se eu pegar amanhã o Anjo, eu tiro ela do quarto, eu ponho ela no Monstro. Sem massagem, vai ser faca nos dentes. Vou falar: 'Para você de presente, vou te dar outro colar aqui'", declarou ela.

PODER CURINGA

Durante a manhã desta sexta-feira, 22, os brothers participaram de mais uma dinâmica do Perde e Ganha e deram seus lances para tentar arrematar o Poder Curinga. Desta vez, Matteus ofereceu todas as suas estalecas e foi o grande vitorioso da semana.

Agora, o gaúcho terá a oportunidade de mexer no cenário do próximo Paredão, que será formado no próximo domingo, 24. Com o Poder em mãos, o brother poderá impedir que um dos participantes da berlinda dispute a prova Bate e Volta.