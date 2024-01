BBB 24 tem críticas a Davi, resposta do paredão e vilã carismática; confira o resumo da semana

Davi, Pitel e Rodriguinho se tornaram destaque no BBB 24 e têm atraído torcida fora do reality

Ainda em modo turbo, a semana do BBB 24 permanece agitada e provocando mudanças constantes na casa mais vigiada do Brasil. Em meio a críticas, ataques e formação de grupos, a temporada tem mostrado que pode gerar grandes polêmicas.

No último domingo, 21, Nizam foi eliminado do programa após uma forte mobilização do público do programa. Depois de fazer comentários problemáticos sobre alguns sisters, os telespectadores não perdoaram a tempo dele entender seus erros.

No mesmo dia, Rodriguinho acabou ganhando mais uma liderança e sendo um dos responsáveis por formar mais um paredão da temporada. Ele indicou a Alane para a berlinda com a justificativa de que ela teria muitos desafetos no jogo. De forma inédita, o paredão foi formado com cinco pessoas: Vinícius, Pitel, Luigi, Marcos e Alane.

Na terça-feira, 23, Vinícius acabou sendo o eliminado da semana e provocando uma série de dúvidas nos colegas. Algumas pessoas passaram a acreditar que alguns homens foram eliminados por conta de falas envolvendo as mulheres da casa.

Apesar de não ter entrado no paredão, a presença de Davi na casa segue incomodando e rendendo diversos comentários contra o brother. Além de ser detonado por cozinhar de forma exagerada, ele foi acusado de gastar os insumos da dispensa de propósito para deixar os companheiros com fome.

Durante o Sincerão, a situação foi pontuada por Luigi ao vivo e fez o baiano se posicionar. Irritado com a pontuação do colega, ele verbalizou que jamais agiria pensando em deixar alguém com fome. Apesar de sua defesa, Wanessa e Yasmin afirmaram que ele foi agressivo.

A situação tem reverberado por dias e se concretizou na madrugada desta quinta-feira, 26, após MC Bin Laden ganhar a nova liderança. Em conversa com algumas pessoas da casa como Rodriguinho, Pitel, Fernanda e Lucas, Wanessa confirmou que votará novamente no brother para o paredão.

Ela disse que acredita que Davi é manipulador e abusivo com suas palavras. A cantora foi acolhida por Yasmin, que pontuou nunca ter gostado do motorista de aplicativo. As duas então decidiram que iriam travar uma guerra com ele no confinamento, iniciando por tirar ele do quarto onde elas dormem.

Juntas, as duas passaram a fazer uma espécie de turnê pela casa, na tentativa de induzir os colegas de confinamento a tirarem o Davi do quarto que elas ocupam. Wanessa chegou a apontar que Davi se faz de excluído por sempre dormir no chão.

Rodriguinho também permanece sendo um dos pontos altos da edição, mesmo visivelmente incomodado com o confinamento. O artista fala a todo instante que gostaria de ser eliminado, mas garante que não irá apertar o botão de desistência. Mas para sua salvação, a dobradinha com Giovanna Pitel tem feito o público se interessar por continuar lhe assistindo.

Nas redes sociais, Pitel tem figurado como uma "vilã carismática" e atraído muitos fãs. Divertida, a alagoana costuma fazer comentários ácidos sobre os colegas, principalmente sobre Rodriguinho. Sem medo de críticas, ela faz perguntas e aponta defeitos na postura do pagodeiro, que deixam até mesmo ele desconcertado. Resta saber até onde os dois seguirão na competição.