BBB 24 tem barraco histórico de Leidy e Davi, Yasmin eliminada e bronca de Tadeu

Semana movimentada no BBB 24 é marcada por barraco histórico de Leidy e Davi. Fique por dentro de tudo o que rolou no reality show

Faltando pouco mais de um mês para a grande final, o BBB 24 segue sendo palco de barracos e inimizades. A última semana foi marcada pela segunda liderança de Beatriz (23) e a eliminação de Yasmin Brunet (35). Perdeu algum acontecimento do programa? A CARAS Brasil conta tudo o que rolou na casa mais vigiada do Brasil.

Na quinta-feira, 7, a vendedora do Brás levou a melhor em uma prova de resistência. Ela disputou a liderança contra Davi (21) e se recusou a deixar uma estrutura que simulava um hot dog após investidas do motorista de carro por aplicativo. Ela permaneceu na disputa por 15 horas e 48 minutos.

Na sexta, 8, a sister entregou munhequeiras que indicavam quem seria a sua escolha para o Paredão da semana. Fernanda (32), Pitel (24), Giovanna (27), Yasmin e Raquele (22) foram as escolhidas da amiga de Alane (25). Já no sábado, 9, Lucas Henrique (29) venceu a Prova do Anjo, mas não ficou imune. Isso porque ele tirou o Paredão como uma das consequências por ter sido um dos primeiros desistentes da prova de resistência. Ele, no entanto, continuou com o direito de imunizar outro participante.

No domingo, 10, Lucas foi surpreendido pela ausência da esposa no vídeo da família no Almoço do Anjo. O professor de Educação Física criou teorias e foi consolado pelas colegas de confinamento. Na formação de Paredão, ele imunizou Leidy Elin (26). Beatriz, por sua vez, mandou Yasmin direto para a berlinda.

Lucas comprou o Poder Coringa intitulado de Poder Absurdo. Ele teve que imunizar um participante e escolheu proteger Pitel. No confessionário, Matteus (27) foi o mais votado, com seis votos. Por fim, Pitel, imunizada pelo Poder Absurdo, teve que emparedar um concorrente. Isabelle (31) foi a sua escolha. Na Prova Bate e Volta Matteus levou a melhor e se livrou da votação do público.

Sincerão

Na segunda, 11, a dinâmica em que os participantes em destaque lavam roupa suja foi marcada por um barraco histórico. Leidy jogou as roupas de Davi na piscina após ter sido chamada de baixa. "Agora sou subterrânea", disparou a operadora de caixa.

A atitude da sister foi repreendida por Tadeu Schmidt (49) na edição ao vivo de terça, 12. O apresentador da Globo criticou a estudante de Direito e alertou a casa sobre tal comportamento não ser tolerado pela produção. No mesmo dia, Yasmin foi eliminada, com 80,76% dos votos.

Beatriz ganhou uma festa com o tema Show de Talentos, na quarta, 13. Já na quinta, 14, Giovanna desbancou Davi e conquistou a liderança. Nesta sexta, 15, ela vai colocar cinco concorrentes Na Mira do Líder.