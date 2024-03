BBB 24: Tata Werneck elogia sister e revela: "Doida para conhecê-la"

Tata Werneck viu uma sister falando sobre ela dentro do BBB 24 e não poupou elogios, além de revelar vontade de conhecê-la

Tata Werneck revelou desejo de conhecer Beatriz, participante do Big Brother Brasil 24. Dentro da casa mais vigiada, a vendedora falava sobre personalidades famosas em conversa com Alane, Matteus e Isabelle na noite desta terça-feira, 12.

"A Tata é muito talentosa, p*ta que pariu!", começou. Em seguida, ela falou sobre o programa apresentado pela artista. "Meu, a mulher apresenta o programa assim...é gigante! Não dá para falar, não. Não tem argumento. É gigante", elogiou.

Pouco depois, Werneck usou sua rede social para comentar a fala da sister. Ela não poupou elogios e ainda disse que quer conhecer muito conhecer Bia.

"Vi que na entrevista pra entrar ela disse que eu era uma inspiração e me senti mto honrada. Já tô seguindo desde o começo. Ela já tem futuro garantido. Nitidamente, uma pessoa do bem e com um carisma absurdo. Doida pra conhecê-la", escreveu ao repostar o vídeo do momento.