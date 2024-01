BBB 24: Tadeu Schmidt perde aniversário da esposa após desistência de Vanessa

Tadeu Schmidt revela que não conseguiu participar da celebração de aniversário de sua esposa após desistência de Vanessa Lopes no BBB 24

Na última sexta-feira, 19, Tadeu Schmidt provou que não é nada fácil ser comandante de um reality show na Globo. Em suas redes sociais, o apresentador contou que perdeu a comemoração de aniversário de sua esposa, Ana Cristina Schmidt, devido a desistência de Vanessa Lopes do Big Brother Brasil 24.

Através de seu perfil oficial no Instagram, Tadeu mostrou que o que acontece no programa também pode afetar sua vida fora da casa mais vigiada do Brasil. É que o comandante da atração precisou ficar ‘confinado’ no estúdio para acompanhar a situação ao longo do dia e por isso, não participou das celebrações no aniversário de Ana.

No vídeo, Tadeu contou que os perrengues começaram na noite anterior: “Quinta-feira sai correndo da Prova do Líder para tentar chegar em casa antes da meia noite e cumprir o ritual da família Schmidt de dar os parabéns exatamente na virada do relógio, não consegui. Dormi e quando acordei, ela ainda estava dormindo”, iniciou.

"Fui fazer a prova do anjo, quando voltei, ela estava no almoço de comemoração e logo tive que voltar para os estúdios por causa da saída da Vanessa. A noite, mais uma vez o programa a noite, votação, quando eu voltei já tinha passado de meia noite. Também não pude aproveitar esse 19 de janeiro", o apresentador lamentou a situação.

Mesmo assim, Tadeu deu um jeito de tornar a data especial e se declarou para sua mulher: "Mas eu queria dizer que você é a minha líder, meu anjo, nunca me põe no paredão, e é aquela pessoa que se fosse para o BBB, ganhava com certeza", ele se derreteu e apareceu em clima de romance com Ana, com quem é casado há 25 anos e tem duas filhas, Laura e Valentina.

Na legenda, o apresentador se declarou novamente: "Passei pouquíssimo tempo com ela nessas 24 horas. Sem problema! Ela sabe que eu estou fazendo o que eu AMO! Ela ama o que eu faço! Nós sabemos do nosso amor, já teve presentinho. Quem sabe rolam brincadeiras bobas e gostosas… Você é minha campeã pra sempre, meu amor!”, disse.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tadeu Schmidt (@tadeuschmidt)

Tadeu Schmidt fala sobre desistência de Vanessa:

O apresentador Tadeu Schmidt falou pela primeira vez sobre a desistência de Vanessa Lopes do BBB 24. Em uma entrada ao vivo no intervalo comercial da programação da Globo, ele contextualizou a saída da influencer. Ele contou que ela apertou o botão da desistência no final da tarde desta sexta-feira, 19, após vários dias de reflexão no programa; veja o relato do apresentador do reality.