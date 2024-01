BBB 24: Tadeu Schmidt fala pela 1ª vez sobre desistência de Vanessa Lopes

Tadeu Schmidt surgiu ao vivo na programação da Globo para falar pela primeira sobre a atitude de Vanessa Lopes ao apertar o botão de desistência

O apresentador Tadeu Schmidt falou pela primeira vez sobre a desistência de Vanessa Lopes do BBB 24. Em uma entrada ao vivo no intervalo comercial da programação da Globo, ele contextualizou a saída da influencer.

Ele contou que ela apertou o botão da desistência no final da tarde desta sexta-feira, 19, após vários dias de reflexão no programa. Inclusive, ele contou que ela teve a oportunidade de conversar com a psicóloga do reality show.

"Agora há pouco, nós tivemos uma desistência no BBB 24. A Vanessa Lopes apertou o botão e abriu mão da participação dela no jogo. Desde o início da semana, a Vanessa começou a questionar tudo o que acontecia ao redor dela na casa, começou a manifestar a vontade de desistir, desabafou com os outros participantes e foi ouvida pela psicóloga do Big Brother Brasil. Mas, agora à tarde, mesmo sendo acolhida novamente pela turma lá dentro, a Vanessa não quis mais ficar e apertou o botão. Como tudo isso aconteceu, a gente vai mostrar daqui a pouco, ao vivo, no BBB 24, logo após o último capítulo de Terra e Paixão”, afirmou ele.

Big Boss já deu bronca nos brothers

Os participantes do BBB 24, da Globo, levaram uma bronca da direção do programa na noite desta sexta-feira, 19. Apenas algumas horas após Vanessa Lopes apertar o botão de desistência, o Big Boss perdeu a paciência e deu uma bronca em todo mundo.

A direção não gostou do rumo da conversa dos brothers e resolveu chamar a atenção deles. "Senhores, o que eu falei? Esqueçam a vida aqui fora”, declarou.

Antes disso, os brothers também ouviram a voz do Big Boss para mandar que eles seguissem com o jogo normalmente após a saída de Vanessa.

"Atenção senhores, sigam o jogo. O jogo continua para vocês todos aí dentro. Portanto, sigam o jogo”, afirmou. Vanessa Lopes apertou o botão da desistência no final da tarde desta sexta-feira. Enquanto conversava com os brothers na sala de estar, ela levantou rapidamente, abriu a proteção do botão e apertou. A sirene começou a tocar e todos ficaram em choque com a atitude dela.