BBB 24: Tadeu Schmidt diverte ao 'incorporar' Pitel com touca de cetim

Usando a touca famosa de Pitel, o apresentador Tadeu Schmidt compartilhou um vídeo dublando um diálogo marcante da sister no BBB 24

O apresentador Tadeu Schmidt não perdeu a oportunidade de usar a famosa touca de cetim de Giovanna Pitel, última eliminada do BBB 24, da Globo. O objeto pessoal da ex-sister, que a acompanhou durante toda sua trajetória na competição, surgiu na cabeça do comunicador na manhã desta quinta-feira, 4.

Como de costume, Tadeu escolhe um áudio marcante do brother eliminado da semana e grava um vídeo dublando o momento. Bastante descontraído, ele dividiu com os internautas o registro do momento em que 'incorporou' Pitel.

No vídeo compartilhado em suas redes sociais, o apresentador do reality show apareceu recriando um diálogo da assistente social com Rodriguinho, grande aliado da ex-sister no jogo. "Por que tu não vai dar uma voltinha? Porque tu é chato para c******", diz o áudio escolhido por Tadeu.

Na legenda da postagem, o jornalista deixou um recado especial para Pitel: "Entre tantas coisas, você também foi a única que conseguiu quebrar o @rodriguinho! E essa pilha entre vocês era o maior barato! Era ‘muitcho’ divertido de assistir! Sucesso!!!", declarou ele.

O registro de Tadeu Schmidt rapidamente caiu nas graças do público, que lotaram os comentários com mensagens divertidas: "Estou amando suas dublagens", escreveu um seguidor. "A cada eliminação fico no aguardo dos seus memes que são impagáveis. Tadeu, você é o cara!", disse outro.

Confira a publicação:

Pitel é tietada por Lázaro Ramos nos bastidores da Globo

Lázaro Ramos, que está no ar na novela Elas Por Elas, da TV Globo, usou as redes sociais nesta quarta-feira, 3, para mostrar um encontro especial. O ator encontrou com Giovanna Pitel, a décima sexta eliminada do Big Brother Brasil 24, nos Estúdios Globo, e fez questão de tietar a alagoana.

Nos Stories do Instagram, o marido da atriz Taís Araújo compartilhou o clique em que aparece todo sorridente ao lado da ex-BBB, que deixou o programa após enfrentar o paredão contra Alane e Beatriz. A assistente social recebeu 82% dos votos do público. "Eu e Pitel", escreveu Lázaro na legenda.

Além do artista, Deborah Secco também postou uma foto com a última eliminada do reality. Na publicação, a atriz declarou que estava ansiosa para ver Pitel após sua saída da casa mais vigiada do Brasil. "Falei ontem que queria reencontrar @pitelgiovanna e olha quem passou pelo estúdio hoje? Ah, lindeza! Que você conquiste tudo que merece aqui fora! É linda, inteligente e encantadora!!", escreveu ela na legenda. Confira!