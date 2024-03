BBB 24: Tadeu Schmidt dá recado ao público após desclassificação de Wanessa

Durante a programação da TV Globo, o apresentador Tadeu Schmidt revelou que o BBB 24 dará mais detalhes sobre a saída da cantora

No início da noite deste sábado, 2, Tadeu Schmidt anunciou durante uma chamada na programação da Globo, que o BBB 24 desta noite vai mostrar mais detalhes sobre a expulsão de Wanessa Camargo do reality. Ela foi desclassificada após agredir Davi.

"Hoje durante a tarde tivemos uma desclassificação no BBB 24. A Wanessa deixou a competição após um relato do Davi. No confessionário, o Davi confirmou que foi agredido pela Wanessa, enquanto ele dormia no Quarto Magia", explicou o apresentador.

"Assim, seguindo as regras do BBB, a Wanessa também foi chamada no confessionário e lá foi informada que deveria sair da casa imediatamente. Mais detalhes sobre a saída da Wanessa e também como foi a vitória da Pitel na Prova do Anjo, vocês conferem daqui a pouco logo após a novela Renascer", acrescentou ele.

Mais cedo, antes da Prova do Anjo, que teve Pitel como vencedora, Schmidt tranquilizou os brothers. "Antes de qualquer coisa, quero dar a informação que mais importa para vocês e para todo mundo: a Wanessa já está a caminho de casa. Eu mesmo já falei com ela. Está tudo bem, mas ela descumpriu uma regra do programa e está fora do jogo. A gente segue por aqui. Bola para frente e hoje temos Prova do Anjo, mais uma vez uma prova importantíssima. O Anjo é autoimune e vai imunizar mais alguém", disse ele.

Zilu Camargo diz que Wanessa e Dado Dolabella não estão mais juntos

A expulsão de Wanessa Camargo do BBB 24 neste sábado, 2, causou muitos comentários dentro e fora da casa mais vigiada do Brasil. A cantora deixou o programa da TV Globo após agredir Davi. Com a repercussão da saída da artista, uma internauta criticou o relacionamento de Wanessa com Dado Dolabella em uma publicação do colunista Leo Dias.

Ao ver a mensagem,Zilu Camargo respondeu a usuária e ainda detonou o ator, dando a entender que ele e sua filha não estão mais juntos. "Ela não está com Dado, e tudo que ele fala na internet é em benefício dele, ele não está pensando nela e isso é muito ruim, mas já estamos tomando todas as providências necessárias. Obrigada", garantiu a empresária.