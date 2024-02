BBB 24: Sozinho, Marcus Vinicius cai no choro e implora para ficar na casa

Em dia de eliminação, Marcus Vinicius chora e implora para permanecer no BBB 24

Marcus Vinicius caiu no choro no início da noite desta terça-feira, 13, no Big Brother Brasil 24. O brother enfrenta um paredão ao lado de Davi e Isabelle, que deve eliminar um dos participantes daqui a pouco.

Sozinho na academia, o comissário ficou encarando o painel tático e não segurou às lágrimas pensando na probabilidade de ser eliminado e dar adeus ao prêmio milionário do reality global.

"Não é a hora ainda, Deus, por favor. Te peço com todo meu coração, pela minha família, mãe e avó, pela criança que fui cheia de sonhos. Todo mundo aqui é merecedor, mas eu também sou. Preciso pensar em mim também", afirmou segurando o seu bonequinho.

O paraense seguiu pedindo para Deus tirá-lo desse paredão e deixá-lo vivendo o BBB. "Tanto que eu quis estar aqui, tanto que eu quis viver isso. Todos os anos com vontade de estar aqui e vivenciar isso tudo. Não deixa esse sonho acabar agora. Tenho muito mais história para viver aqui dentro", suplicou.