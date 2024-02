BBB 24: Sonia Abrão detona Yasmin Brunet: 'Não merece segunda chance'

Acabou com a modelo! Sonia Abrão detona Yasmin Brunet e descarta possibilidade da modelo se salvar ao se afastar de Wanessa

A apresentadora Sonia Abrão mudou sua opinião sobre a modelo Yasmin Brunet. Nos últimos dias, a jornalista considerou que se loira se afastasse de Wanessa Camargo no BBB 24, ela teria chances de se mostrar melhor no jogo.

Contudo, após o Sincerão e últimos acontecimentos na casa mais vigiada no Brasil, a comunicadora da RedeTV! mudou de ideia e compartilhou em sua rede social que a herdeira de Luiza Brunet não pode ter uma segunda chance diante de sua postura em relação a Davi.

"BBB24: UNIDAS CONTRA DAVI! YASMIN NÃO MERECE UMA SEGUNDA CHANCE! Pensei que longe de WANESSA, tivesse uma mínima possibilidade de continuar no jogo! Só que toda a briga não passou de tentativa de chamar a atenção da cantora, que respondeu com migalhas, mas foi o suficiente para a modelo retomar a dobradinha na “missão de eliminar DAVI do reality! A única coisa que essa dupla merece é o PAREDÃO! O que se assemelha, se junta, como já dizia meu finado pai!", escreveu a jornalista.

Ainda mais cedo, Sonia Abrão detonou Wanessa Camargo e caracterizou a postura dela no jogo como falsidade. A apresentadora até aconselhou que Davi deveria devolver a bolsa de estudos que ganhou durante dinâmica com a cantora.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sonia Abrão (@soniaabrao)

Sonia Abrão tece elogios para Fernanda

A apresentadora Sonia Abrão voltou atrás sobre o que falou sobre a sister Fernanda e resolveu enaltecer a postura da participante do BBB 24 no Sincerão desta segunda-feira, 05. A jornalista aprovou a forma como a confeiteira se posicionou.

Única ressalva que a comandante do A Tarde É Sua fez foi em relação à Beatriz. A famosa comentou que não precisava humilhar a vendedora, contudo, de resto, ela achou que a líder da semana fez bem em falar.

"BBB24: Um “Vivaa!” para a FERNANDA! A mais inteligente e articulada da turma! Brilhou no “Sincerão”. Se um dia critiquei, já esqueci! Em tempo: não precisava humilhar a Bia, mas, de resto, botou ela e Alane nos seus devidos lugares", opinou Sonia Abrão.