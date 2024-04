BBB 24: Sonia Abrão apoia Davi e detona sister: 'Não mentiu'

Após Davi colocar placa de "egoísta" em sister, Sonia Abrão apoia brother e expõe momento em que Bia prometeu comer toda a comida da casa

A apresentadora Sonia Abrão opinou sobre a escolha de Davi no Sincerão desta segunda-feira, 08, de colocar a placa de "egoísta" em Beatriz. Em sua rede social, a jornalista colocou o vídeo do momento em que o baiano criticou a comerciante e mostrou apoio a ele.

A comandante do A Tarde É Sua então concordou com o apontamento e justificativa do motorista de aplicativo. A famosa falou que ele não mentiu ao dizer que ela prometeu comer todos os alimentos da casa. Inclusive, Sonia relembrou o vídeo do momento dela com Alane fazendo isso.

"BBB24 - SINCERÃO: DAVI NÃO MENTIU! BIA QUIS SIM COMER TODA COMIDA DA CASA! FOI EGOÍSTA! VOU POSTAR O VÍDEO QUE PROVA ISSO", disparou a apresentadora da RedeTV!. Nos comentários, os internautas aplaudiram a coragem dele. "Ele não abaixa a cabeça para ninguén, campeão", disseram. "Davi dando show", aprovaram outros.

Após o Sincerão desta segunda-feira, 08, Davi e Bia protagonizaram uma discussão. A sister não gostou nem um pouco da crítica do baiano.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sonia Abrão (@soniaabrao)

Beatriz diz que vê desespero em Davi

A discussão entre Davi e Beatriz rendeu após o Sincerão desta segunda-feira, 08. Depois de protagonizarem um desentendimento na dinâmica, os participantes continuaram repercutindo a placa dada pelo baiano de "egoísta" para a vendedora do Brás.

Na sala, a comerciante falou que enxerga um desespero no motorista de aplicativo de mostrar para o público que está jogando. Em contrapartida, Davi então explicou sua escolha de não ter falado do biquíni de banana, que gerou punição gravíssima a ela, durante o Sincerão.

"Acho que essa é uma questão que já te feriu tanto, que te machucou tanto, você ficou mal, você achou que ia sair...", comentou ele. Beatriz questionou: "E você acha que isso que você fez não me machucou?". Veja mais aqui.