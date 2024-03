BBB 24: Só? Saiba quanto ganha um dummy por trabalhar no programa

Colunista revela salário de um dummy e do apresentador do BBB, Tadeu Schmidt

Os dummies são uma das figuras mais famosas do Big Brother Brasil. Os profissionais fantasiados participam da produção do programa, auxiliando os brothers nas dinâmicas, durante as provas e interferindo sempre que necessário.

Mas como funciona o contrato de um dummy? De acordo com o colunista André Romano do Observatório da TV, eles têm um contrato com validade de 4 meses com a emissora, período do reality global, e recebem entre R$3, 5 mil e R$4 mil.

Já Tadeu Schmidt, apresentador do BBB, fatura uma bolada por comandar o reality global. Ainda de acordo com o site, o jornalista ganha R$400 mil como funcionário da TV Globo. Mas esse salário mais do que quadruplica na época do programa.

Quando está apresentando o BBB, Tadeu recebe mais de R$2 milhões. Isso porque ele também ganha a porcentagem publicitária do reality.