BBB 24: Sisters planejam colocar Rodriguinho no Monstro: "Meu alvo"

As sisters Leidy Elin e Beatriz revelaram que pretendem colocar Rodriguinho no Monstro, caso vençam a Prova do Anjo do 'BBB 24'

Nesta quarta-feira, 24, na sala do BBB 24, Beatriz e Leidy Elin conversaram sobre o jogo e pensaram na possibilidade de venceram as próximas dinâmicas do reality: A Prova do Líder e o Anjo.

Durante a conversa, elas revelaram que pretendem colocar o cantor Rodriguinho no Monstro caso vençam a prova. "Eu quero ganhar muito", afirmou a trancista. "Quem você coloca no Monstro se você ganhar o Anjo?", questionou a vendedora.

Leidy, então, revela sua indicação: "Rodriguinho". Beatriz concorda. "Ele e o Buda [Lucas], vai ser um casal lindo". A trancista confessou que ainda não pensou em outra pessoa para o Castigo do Monstro, mas o pagodeiro é uma escolha certa.

"O Buda com certeza é meu alvo, né?", comentou Bia. "Eu acho que eu tenho que olhar assim o quadro pra ver quem eu botaria ali. Botaria o Davi", analisou Leidy Elin sobre a segunda opção para o Castigo do Monstro.

Botão de desistência dispara alarme e deixa brothers preocupados

Nesta quarta-feira, 24, os confinados do Big Brother Brasil 24 foram surpreendidos pelo alarme sonoro do botão de desistência. Enquanto conversavam na área externa da casa, os brothers se assustaram com o inconfundível som emitido pela produção quando alguém pede para deixar o reality show e correram para a sala para descobrir quem tinha desistido.

No entanto, para a surpresa de todos, nenhum participante havia acionado o botão até aquele momento. A sala da casa mais vigiada do Brasil estava vazia e os confinados ficaram sem entender se o alarme aleatório se tratava de um teste da produção ou até um suposto erro na central de controle do chefão da casa, o Big Boss.

Assim que ouviu o barulho, Fernanda tranquilizou os brothers sobre uma possível desistência: "Não tem ninguém lá dentro", disse a sister. Rodriguinho aproveitou para fazer piada com a situação: "Pode ser o invasor, gente", disse em tom de brincadeira. "Podem estar testando também", Pitel teorizou. "Nessa altura do campeonato?", o cantor rebateu.