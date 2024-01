BBB 24: Sisters decifram discurso de Tadeu Schmidt: 'Tem o Rodrigo ainda'

Após Tadeu Schmidt anunciar a eliminação de Vinicius no BBB 24, as sisters Fernanda e Pitel apostam na saída de Rodriguinho

A saída de Vinicius Rodrigues do BBB 24, da Globo, mexeu bastante com os brothers da casa. Durante a madrugada desta quarta-feira, 24, Fernanda e Giovanna Pitel se reuniram na área externa da casa para analisar o discurso feito por Tadeu Schmidt durante a eliminação do atleta.

As sisters, então, recordaram os últimos paredões, onde o público eliminou Lucas Pizane e Nizam. Fernanda acredita que o episódio envolvendo os comentários polêmicos sobre o corpo de Yasmin Brunet pode ter sido a grande causa das eliminações. "Eu acho que eles foram os três mais 'coisa'. Aí, tem, no caso, ainda, Alegrete [Matteus] e Rodrigo", disse ela.

"Mas o Alegrete não vai. Acho que é outra história. Acho que tem Rodrigo ainda", opinou Pitel. Fernanda, por sua vez, concordou com o ponto de vista da amiga: "Também acho que ainda tem Rodrigo".

Na sequência, as duas mencionaram o discurso do apresentador. "Da metade para o final, parecia que era para o Marcus. Ele [Tadeu] vem para confundir também. Ali eu matei [a charada]", observou Fernanda, enquanto Lucas Luigi, que também estava emparedado, se aproximou.

A confeiteira parabenizou a permanência do colega de jogo e deu sua opinião sincera a respeito da saída de Vinicius. "Você sabe que ele só foi por causa da situação de correlação, né? Você sabe. Foi um por um", declarou Fernanda.

Pitel, então, finalizou o assunto falando sobre uma possível participação de Rodriguinho na conversa polêmica que resultou nas eliminações dos brothers. "Não ficou ninguém. Ficou, né. Tem Rodrigo, a gente não sabe até que ponto participou", analisou ela. "Diz ele que não, né", apontou Fernanda.

Confira o discurso de Tadeu Schmidt:

Assim como Pitel e Fernanda comentaram, Tadeu Schmidt realmente teve a intenção de confundir a cabeça dos brothers no BBB 24. Antes de anunciar o resultado do paredão que eliminou Vinicius Rodrigues, ele avisou ao público sua 'estratégia'. Durante seu discurso, o apresentador falou sobre causa e consequência.

"Quando eu terminar, seremos 20. Finalmente, chegamos aos 20 participantes. Será que todo mundo sabe a diferença entre correlação e causalidade? Causalidade é quando a gente tem causa e consequência. Uma coisa provoca a outra, tipo: chega o verão, aumenta a venda de sorvete. Evidente, né? O calor faz as pessoas sentirem mais vontade de tomar um sorvete. Outra coisa é correlação. Por exemplo: quando aumentam as vendas de sorvete, aumentam também as vendas de filtro solar. Quando a coisa acontece, a outra também acontece, mas uma não é a causa da outra. Nesse exemplo, um terceiro fator, no caso o calor do verão, é que afeta as duas coisas. Entendem a diferença? Quando alguém é eliminado do BBB, é possível dizer qual foi a causa? Às vezes dá, sim, pra dizer o exato motivo. Outras vezes é impossível dizer.

Normalmente, é um conjunto de fatores, incluindo os adversários de Paredão, o momento. De tudo que eu falo no discurso de Eliminação, é importante identificar o que é motivo óbvio, o que é um dos motivos, o que é mera correlação e, ainda, o que não passa de uma coincidência. Não que isso seja fácil, né? A mensagem chega meio enigmática. Se aqui fora, vendo tudo, a mensagem ainda chega enigmática pra muita gente, imagine pra vocês. É um desafio.

Mas eu posso dizer o seguinte: às vezes, alguns de vocês acertam na mosca. E às vezes erram absurdamente. Agora, imagine deste Paredão. Como enxergar respostas num Paredão com cinco pessoas? Se é um Paredão duplo, pelo menos dá pra ver claramente que uma pessoa superou a outra. Com três emparedados, outros fatores já entram na equação e a coisa já não é tão simples. Com quatro, então, nem se fala. Agora, com cinco?! Cinco? Ainda mais com o voto pra ficar e não o voto pra eliminar, como se usava tradicionalmente. E com tantas mudanças nas posições de vocês dentro da votação? Como assim, Paredão Quíntuplo? O primeiro Paredão Quíntuplo da história do BBB.

Será que é falso? O Big Fone não vai tocar pra tirar alguém? Será que são dois eliminados? E se forem três? Aí estão vocês, cinco pessoas com trajetórias tão diferentes, na vida e no BBB. Você que sai hoje lutou tanto nessa vida, lutou tanto pra entrar nessa casa, e agora sair com duas semanas? Você queria tanto estar aí. Você quer tanto continuar. Você valoriza tanto o Big Brother Brasil. Para você, é um sonho. Mas chegou ao fim. Você acabou de passar por um lugar que sempre te deu tanta alegria. Mas aqui vai ser diferente. Você acabou de cruzar a linha de chegada, Vinicius. Acabou a corrida. Vem pra cá".