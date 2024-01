BBB 24: Sister reage após promessa de Wanessa: "O que o pai dela está achando?"

Sister reage após promessa de Wanessa realizada na casa do BBB 24; sister ficou em dúvida após artista prometer levar todo mundo pra cruzeiro

Empolgada logo na primeira prova do BBB24, a cantora Wanessa Camargo acabou fazendo uma promessa inusitada que repercutiu dentro e fora da casa. É que a cantora se empolgou ao conversar com os brothers e convidou todo mundo para o cruzeiro do pai, o cantor Zezé di Camargo.

Longe da artista, Giovanna Pitel conversou com Fernanda e Rodriguinho sobre a proposta que a famosa fez. Ela convidou os brothers e sisters para participarem de um cruzeiro do pai, o cantor Zezé di Camargo.

"Tu tava lá quando ela convidou todo mundo?", pergunta Pitel. "Para a fazenda dela?", pergunta Fernanda. "Não, amor, a gente vai andar de cruzeiro. No cruzeiro do pai dela. A gente vai para o cruzeiro, amor. Eu não sei o que o pai dela está achando disso, mas ela convidou todo mundo", diz a sister.

Ela ficou surpresa com o convite realizado pela sister realizado durante a prova do líder. "Então vai todo mundo. Todo mundo continua meu amiguinho. Estou brincando. Não pode fazer (...) O sonho dele é fazer cruzeiro e meu pai tem navio", declarou ela.

A Wanessa Camargo presenteado pobres com um cruzeiro HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA “meu pai tem um navio” — Alana Takano (@lantakano) January 9, 2024

Wanessa chamando o povo pro Cruzeiro do Zezé



Daqui a dois meses ela mantém o convite, enfia todo mundo dentro e manda pra rota do Titanic pic.twitter.com/JgXIvXs2Rc — Haroldinha Barbie Kill (@HaroldoNaLata) January 9, 2024

Os pobre lutando por uma tracker e a wanessa “TÁ TODO MUNDO CONVIDADO PRO CRUZEIRO DO MEU PAI!” #BBB24 — Gabi Gavilán (@gaga_vilan) January 9, 2024

Wanessa revela motivo para aceitar convite do BBB24:

A cantora Wanessa Camargo contou um pouco de sua história durante sua apresentação aos colegas de confinamento. Sempre muito sincera, a artista revelou o que a fez aceitar o convite de Boninho para o reality show. Ao longo de seu discurso, a filha de Zezé Di Camargo contou o motivo pelo qual aceitou a proposta para participar do BBB 24.

"Acho que muita gente está aqui por isso também, porque dá uma mexida quando as coisas não estão... sabe? Eu chacoalhei, me separei, me divorciei e comecei uma nova estrada, retomei minha carreira, retomei minha força", declarou Wanessa Camargo.