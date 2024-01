BBB 24: Sister chama Rodriguinho de ‘vô' e ele reage: ‘Respeite'

Rodriguinho é chamado de avô por participantes do BBB 24, da Globo, e tem uma reação inesperada

Em uma interação na piscina do BBB 24, da Globo, Rodriguinho foi chamado de ‘vô' pelas listres Giovanna e Yasmin Brunet. O apelido carinhoso começou como uma brincadeira, mas ele tem uma reação inesperada e autorizou o uso do mesmo no dia a dia com uma condição.

No assunto, Yasmin disse: “Você brinca muito. 99% das coisas que ele fala, vai ser zoando”. E Giovanna teve a ideia: “Eu vou começar a te chamar de vovô agora”.

Então, ele permitiu, mas fez uma condição. “Pode chamar. Contando que você respeite essa patente de vovô, não tem problema”, afirmou. Ao ouvir isso, Yasmin brincou: “O vovô… Ele zoa 99%, 0,1 ele mete uma piada escrota e, no outro resto, ele fala a verdade”.

Isabelle conversa com Rodriguinho

A sister Isabelle teve uma conversa séria com o cantor Rodriguinho na casa do BBB 24, da Globo. O momento aconteceu na madrugada desta sexta-feira, 12, após ele ter usado a palavra 'índia' para caracterizá-la. O termo é considerado pejorativo pelos povos indígenas do Brasil e ela fez questão de explicar o motivo para ele.

Na sala de estar da atração, Isabelle falou com Rodriguinho sobre a sua visão sobre o termo. "Nós, todos os povos, estamos em reconexão e retomada. É porque o termo ‘Índia’ é um termo meio que pejorativo, porém o mundo está compreendendo isso agora. Quando você for falar de indígena, é indígena ou originário. Porque índia foi quando o colonizador chegou no Brasil e aí ele quis falar que a gente parecia o ‘povo da índia’, que ele errou de caminho. Entendeu? Então é como se a gente não tivesse a nossa...", disse ela.

E ele a interrompeu e completou: "Nossa, mas é muita coisa né". Porém, ela o tranquilizou. "Não, mas calma, você tá aprendendo... uma coisa seria eu falar e você...", declarou.

Por fim, ele refletiu: "Continuar [...] Obrigado viu. Quando eu falei, tudo mundo ficou ‘não é assim’ e eu fiquei ‘não gente, não foi na maldade".