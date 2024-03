BBB 24: Se confundiu? Isabelle tenta justificar voto 'perdido': “Achei que era”

Queimou voto? Isabelle tenta se explicar depois de recusar voto combinado e decisão acabar prejudicando aliados no BBB 24

Na noite do último domingo, 17, Isabelle acabou se complicando depois de recusar combinar votos com seus colegas de confinamento no Big Brother Brasil 24. Isso porque a manauara acabou perdendo a chance de salvar uma aliada do Paredão. Em meio à polêmica, a participante tentou se justificar e alegou que se confundiu com a dinâmica.

Para quem não acompanhou, Davi, Alane, Matteus e Beatriz se uniram para tentar salvar o grupo da berlinda e por isso, combinaram de votar na mesma pessoa. O motorista de aplicativo tentou conquistar apoio de Isabelle, mas ela se recusou a participar do conluio: “Acho que você já conhece os meus parâmetros de voto. Já sabe mais ou menos, né? Enfim”, disse na ocasião.

No entanto, os confinados foram pegos de surpresa pela dinâmica da semana e precisaram passar por duas votações. Primeiro, eles indicaram um dos quatro brothers restantes da Mira do Líder em uma votação aberta. Assim como seus colegas, Isabelle votou em MC Bin Laden, enquanto os rivais votaram em sua colega de confinamento, Alane.

Na sequência, os brothers participaram de uma nova votação fechada em que poderiam eleger todos para a berlinda. Por isso, eles decidiram dividir seus votos entre MC Bin Laden e Alane novamente. Isabelle, por sua vez, alegou ter se confundido e foi a única a votar em Lucas Henrique, o que acabou levando a bailarina ao paredão.

Depois da votação, a manauara se reuniu com seus aliados no Quarto Fadas e tentou justificar seu voto ‘perdido’, que poderia ter resultado em um empate e ajudado Alane a se livrar da berlinda. Isabelle afirmou que se confundiu: “O Bin não estava no Paredão? Eu achei que era de quatro, o Paredão”, ela tentou se justificar durante a conversa.

#BBB24 | 📺 Isabelle não entendeu a dinâmica de formação do paredão no domingo, 17/3, e achou que MC Bin Laden já estava automaticamente indicado no voto aberto. No Confessionário, sua escolha de votar em Lucas 'Buda' resultou indiretamente em votos adicionais para Alane. pic.twitter.com/7LpNS2rrWg — Portal Rios de Notícias (@riosdenoticias) March 18, 2024

Nas redes sociais, a postura da manauara não agradou o público. Apesar dela achar que a independência conta muito, Isabelle acabou sendo bastante criticada pela sua escolha, que acabou prejudicando uma amiga indiretamente. Vale lembrar que além de Alane, Beatriz, que faz parte de seu grupo, também está na berlinda.

"O voto de Isabelle não é demonstração de independência, é demonstração de trairagem", opinou o colunista Chico Barney. "É aquilo, quem é amigo de todo mundo, não é amigo de ninguém", opinaram alguns. "Sim, totalmente em cima do muro, Davi devia largar de mão", outros internautas não aprovaram as atitudes da manauara nas redes sociais.

Davi tentou aconselhar Isabelle:

Davi conversou com Isabelle sobre seu jogo durante a tarde de domingo, 17, no Big Brother Brasil 24. Na academia, o motorista de aplicativo analisou o painel tático quando aproveitou para aconselhar Cunhã. O baiano montou o painel mostrando para a amazonense como a casa enxergava a divisão dos participantes, apesar dela dizer que joga sozinha.