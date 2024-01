BBB 24: Saiba quem são os monstros da semana!

Lucas e Luigi venceram a Prova do Anjo e escolheram dois brothers para o segundo castigo do monstro do BBB 24

Marcus Vinicius e Michel foram escolhidos para cumprir o segundo castigo do monstro no Big Brother Brasil 24.

"Um castigado deverá se vestir de fada e o outro deverá se vestir de duende. Ao ouvir a música do monstro, os dois deverão ir para a floresta encantada, localizada no gramado. Assim que a música parar, apenas um dos dois poderá sair da floresta. O outro deverá permanecer lá. A floresta jamais poderá ficar vazia e sempre que a música tocar novamente os dois castigados deverão ficar juntos na floresta até que a música pare. Cada castigado perde 300 estalecas. Quem estiver no VIP vai direto para a Xepa", dizia as instruções.

Lucas Henrique e Luigivenceram a Prova do Anjo, que aconteceu na tarde desta sexta-feira, 19. A dupla, que está imune ao paredão e ainda poderá imunizar mais um participante, escolheu Marcus para ser o doende e Michel para ser a fada no castigo do Monstro.