BBB 24: Saiba qual será o tema da festa da líder Raquele

Festa do Líder

O tema da festa que marca o fim do reinado de Raquele terá inspiração na profissão da sister

Raquele poderá comemorar seu aniversário em sua Festa do Líder, que acontece na noite desta quarta-feira, 21, no Big Brother Brasil 24.

A festa que marca o fim do reinado da capixaba terá o tema 'O Fantástico Mundo de Doces'. A inspiração para a festa será a profissão de doceira da sister.

A casa se transformará com uma decoração lúdica e tons pasteis, que prometem transportar os brothers para uma noite de magia e diversão.

Na última segunda-feira, 19, Raquele acordou com uma surpresa preparada pelos brothers. Os participantes do VIP fizeram um bolo e cantaram parabéns para a doceira, que completou 23 anos dentro do programa.