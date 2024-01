BBB 24: Saiba para quem Davi deu o emoji de cobra no queridômetro

Nesta quarta-feira, 24, o motorista de aplicativo Davi surpreendeu com os emojis distribuídos no Queridômetro do Big Brother Brasil 24

Nesta quarta-feira, 24, a atualização da dinâmica do Queridômetro voltou a render comentários e a aumentar o nível de insatisfação de alguns brothers do BBB 24 por conta dos emojis recebidos.

Yasmin Brunet, Michel, Giovanna Pitel e Rodriguinho foram os primeiros a ter acesso ao novo ranking. Mais uma vez, a modelo recebeu a cobra e se questionou sobre quem teria dado o emoji para ela.

"Wanessa segue com a cobra? E eu também? Ai, eu quero descobrir", afirmou a modelo. Yasmin, então, questionou se foi Rodriguinho que tinha feito a "brincadeira". O cantor riu e fez barulho de cobra com a boca.

Na área externa da casa, Brunet compartilhou com a cantora Wanessa Camargo sobre os emojis que recebeu. "Será que é a Fernanda? Nada me tira da cabeça que pode ser ela", acusou a loira, sem saber que a ação foi realizada por Davi.

Além do uso recorrente do emoji de cobra para Yasmin Brunet e Wanessa Camargo, Davi surpreendeu com a escolha do emoji para Isabelle, sister que entrou junto com ele na casa por meio da dinâmica do Puxadinho e a quem jurou lealdade durantre o jogo do Big Brother Brasil.

Enquanto o motorista de aplicativo atribuiu um biscoito à dançarina, ela o avaliou com um coração partido. Em conversa com Giovanna Lima na cozinha da Xepa, a manauara comentou sobre as últimas atitudes do colega no reality show e do seu afastamento.

"Ele falou bem assim para mim: 'Eu nunca mais vou brincar com você'", contou Isabelle, que alegou ter percebido uma mudança de comportamento do brother após ela se aproximar de Vinicius Rodrigues nos últimos dias.

Equipe de Isabelle surpreende com posicionamento no paredão

A equipe de Isabelle Nogueira decidiu se posicionar no paredão quíntuplo que eliminou Vinicius Rodrigues na última terça-feira, 23, no Big Brother Brasil 24.

Alane, Vinicius, Pitel, Marcus Vinicius e Luigi disputaram o quinto paredão do reality da Globo.

Nas redes sociais da cunhã-poranga, sua equipe surpreendeu ao publicar um texto dizendo ser 'Fora Vinicius', brother com quem a dançarina flerta na casa.

"Considerando os acontecimentos dessa madrugada, em que os brothers se reuniram para fazer comentários maldosos sobre a Isabelle, nesta votação, somos #ForaVinicius! Vinicius e Luigi estavam presentes durante a conversa que objetificava a Isa. Por isso, como equipe, nosso posicionamento é #Isabellemerecerespeito! Lembrando que o voto é para ficar! Então, votem bastante nos outros brothers", escreveram na legenda.