BBB 24: Saiba o motivo para o cabelo de Lucas Luigi ser tão especial

O brother Lucas Luigi já se emocionou ao tocar o próprio cabelo no BBB 24 e a esposa dele revelou a verdade por trás dos fios especiais

O participante Lucas Luigi, do Big Brother Brasil 24, tem encantado os internaitas com seu jeito espontâneo de ser, mas o que alguns já notaram é que ele chora quando pega nos cabelos. O motivo disso é muito bonito: os dreadlocks dele foram feitos com os cabelos da mulher, a dançarina Helena Claudia.

Quem divulgou isso nas redes sociais foi a própria Helena. "[O cabelo] Foi feito com o meu cabelo, quando eu raspei tudo. Aí ele disse que iria colocar nos dreads dele para a gente estar juntinho", disse ela ao explicar o motivo do vendedor chorar ao apalpar os fios.

o luigi é o último romântico do mundo caras

olha essa curiosidade que a mulher dele contou sobre o choro dele na festa

eu amo essa família 🥹 #bbb24pic.twitter.com/31uNdXdrcO — 𝖒𝖆𝖙 🕺🏽 (@yngmzz) January 17, 2024

Na primeira semana do programa, outro momento que chamou a atenção do público foi quando Lucas Luigi ganhou um tênis de MC Bin Laden.

Ao perceber que o vendedor não tinha um tênis no confinamento, o cantor do grupo Camarote deu ao colega um de seus pares. "Não é um bagulho de jogo, é de coração mesmo. Fica entre nós. Você é brabo, cara", disse o funkeiro. Lucas Luigi respondeu: "Coé, mané, vai me fazer chorar muito, que isso?!".

A atitude que também emocionou Luigi foi vista como nobre por internautas, que se comoveram com a atitude e foram nas redes sociais elogiar a ação: “Mc Bin Laden deu um tênis para o Luigi, que lindo cara e ainda disse que ficava só entre eles, não precisava contar pra ninguém”, escreveu uma, “Achei fofo o mc bin laden dá um tênis pro luigi”, admitiu outra, “Muito humilde a atitude do Mc Bin Laden, está de parabéns”, declarou um terceiro.