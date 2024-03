BBB 24: Rolou clima! Pitel se aproxima de rosto de Buda: 'Seu olho'

Vivendo relacionamento aberto com seu namorado, Pitel se aproxima de Buda e protagoniza clima diferente com o brother, que era casado até então

Durante a última festa do líder n casa do BBB 24, Pitel e Lucas Henrique protagonizaram mais um momento diferente. Sem saber que está solteiro, Buda, que era casado até iniciar flertes com a sister, teve seu olho analisado pela assistente social.

Deitada no sofá da sala, o professor de capoeira ficou bem perto de Pitel. A participante então se aproximou bastante do rosto dele e aproveitou para analisar a cor dos olhos do brother. Vale lembrar que ela tem namorado, mas vive um relacionamento aberto, enquanto Buda era casado com Camila Moura.

"Acabou a festa, foi?", perguntou a sister. Lucas negou e disse que queria apenas ficar no ar condicionado. "Seu olho é castanho claro, né?", Pitel questionou ao se aproximar dele. "Depende da luz", respondeu o professor. "Aqui ele está castanho claro", completou a alagoana.

Ainda nesta quarta-feira, 13, Camila Moura, que está quase com 3 milhões de seguidores na rede social após se revoltar com o comportamento de Buda na casa, revelou quanto está faturando com as publicidades em seu perfil. A professora de História viralizou após dar um ponto final no casamento sem o brother saber.

Nos últimos dias, a ex do participante causou ao não aparecer no vídeo do Anjo, deixando Lucas bastante preocupado com seu casamento. O brother nem imagina que ela virou influenciadora e até mudou o visual radicalmente.

começou a tocar “Lancinho” e a câmera focou na Pitel e no Lucas, que estavam cantando juntos 😂 #BBB24pic.twitter.com/2nLxPm2WqY — Trecho Pagode (@TrechoPagode) March 14, 2024

A esposa de Lucas Henrique, ou melhor ex-mulher após os últimos acontecimentos envolvendo o brother e Pitel na casa, está dando o que falar na rede social. Inclusive, a professora de História, Camila Moura, conquistou mais de um milhão de seguidores.

Após conquistar vários internautas com suas publicações debochadas e até colocando hashtag fazendo torcida para Davi, Camila Moura se pronunciou nos stories explicando que está há mais de 15 anos com Lucas e que o combinado era que traição não seria apenas algo físico, mas também de flerte, como ele fez com Pitel. Além disso, ela também fez um pedido para Boninho para arrematar a vingança que anda fazendo contra o ex-marido. Veja mais aqui.