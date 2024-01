BBB 24: Rodriguinho vibra com formação de aliança no jogo: 'Já somos'

Após perder a primeira prova do líder do BBB 24, Rodriginho comemorou a criação de seu grupo dentro do reality show

Enquanto a primeira prova de resistência do Big Brother Brasil 24, da Globo, continua rolando na área externa da casa, os brothers eliminados da dinâmica aproveitam as primeiras horas dentro do confinamento para conversar sobre o jogo. Na cozinha do VIP, Rodriguinho confirmou a existência de seu grupo com outros colegas.

Tudo começou com Fernanda, Nizam e o pagodeiro conversando a respeito das eliminações da prova do líder. Ao longo do bate-papo, os participantes mencionaram alguns nomes que poderiam vencer a disputa da semana.

"O [Lucas] Pizane é rataria", declarou a confeiteira. "Tomara que ele ganhe", complementou Nizam. Rodriguinho, por sua vez, avisou para Fernanda que, caso o brother vença a dinâmica, ela estará entre os escolhidos do VIP. "Se ele ganhar, você vai, você sabe que você vai", disse.

"Se ele ganhar, a gente vai", interrompeu Nizam. "Nós já somos um grupo", declarou Fernanda. Ao final da conversa, o grupo comemorou a aliança e declarou torcida para que Lucas Pizane seja o Líder da semana.