BBB 24: Rodriguinho se revolta com Davi após discussão: 'Tem que quebrar'

Rodriguinho ficou bastante revoltado com o bate-boca entre Davi e Bin Laden no BBB 24 e chamou o adversário de 'folgado'

A briga envolvendo Davi e MC Bin Laden, ocorrida durante a madrugada desta quinta-feira, 01, agitou os brothers do BBB 24, da Globo, virando o assunto principal da casa. Momentos após a discussão, alguns participantes seguiram para um dos quartos e repercutiram o episódio.

O cantor Rodriguinho, que já possui alguns embates com Davi, demonstrou bastante revolta com o comportamento do motorista de aplicativo. Irritado com a situação, o pagodeiro chamou o adversário de 'folgado' e precisou ser acalmado por Wanessa Camargo.

Enquanto ouvia Bin Laden e Juninho relatando a briga, o pagodeiro disparou: "Tem que quebrar ele. A gente tem que quebrar ele, sim". A filha de Zezé Di Camargo, então, pediu para o amigo não insinuar violência.

++ BBB 24: Não sabia? Web resgata vídeo de Bin Laden usando termo 'calabreso'

"Não fale isso. Essa não é a solução. A verdade não precisa de agressão", avisou Wanessa, dando um abraço no cantor. "Ele é menino, ele é moleque. Ele vai aprender na vida", continuou a artista. "Ele é muito folgado. Ele ainda é moleque mas vai apanhar", insistiu Rodriguinho.

"Para de falar isso!", pediu a sister. "Eu vou falar isso para ele! Menino o cacete, ele é folgado, cara. Ele tá querendo provocar mesmo", disse o cantor. "Ele é menino", reforçou Juninho, tentando contornar a situação junto com Wanessa.

Rodriguinho volta a insinuar violência física contra Davi.



“A gente tem que quebrar ele.” pic.twitter.com/Ihx43KZbOL — Davi Brito 🚗 (@davibritof) February 1, 2024

Equipe de Davi reage após briga na madrugada

A equipe do brother Davi compartilhou mensagens nas redes sociais após ele se envolver em uma briga com Lucas Henrique e MC Bin Laden após a festa da madrugada desta quinta-feira, 1º, no BBB 24. No Instagram, os representantes dele explicaram como a discussão começou e ainda compartilharam vídeos da briga.

"Davi e Lucas trocaram farpas há pouco. A discussão começou quando Davi ouviu o próprio nome em uma roda de conversa no quarto e quis entender com Lucas o motivo de estar levando a conversa que tiveram em particular. Davi diz que é preciso observar bem o que é dito. Davi: "Eu estou te falando que não gosto de fofoca. É algo que não tem fundamento, mas você levou para ter tudo. Essa conversa que tive contigo foi para te perguntar. Vai virar algo que é fofoca, mano. O cara ser fofoqueiro é a pior coisa, mano, ainda mais com barba na cara", escreveram.

Então, eles completaram sobre a briga de Davi e Bin Laden. "Após a discussão entre Lucas e Davi, MC Bin se intrometeu na conversa. Nesse ponto, Bin trouxe à tona um assunto antigo envolvendo Yasmin, ocorrido há algum tempo, para a atual discussão. A conversa esquentou quando Bin se alterou, dirigindo palavras a Davi como “manipulador”, e em seguida aproximou-se dele de forma extremamente agressiva. Davi manteve a postura o tempo todo, conservando com seu tom e sua postura. E fez questão de deixar claro a MC que o que tem a dizer, ele fala diretamente na frente", informaram em outro trecho.