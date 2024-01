BBB 24: Rodriguinho revela 'toque' de Bin Laden após ser colocado como alvo

Na Mira do Líder

Rodriguinho contou ter recebido um toque do líder Bin Laden após ter sido um dos brothers Na Mira do Líder

MC Bin Laden surpreendeu ao escolher Rodriguinho como um dos participantes para o Na Mira do Líder.

Após vencer a Prova do Líder da última quinta-feira, 25, o cantor definiu quatro brothers como seu alvo para a indicação do próximo paredão, que será formado no domingo, 28. Além de Rodriguinho, Bin escolheu Isabelle, Davi e Wanessa.

Logo após a indicação e o fim do programa ao vivo, o pagodeiro conversou com alguns participantes e disse não acreditar que ele seja a indicação do líder. "Não é a gente, pode ficar tranquila", falou para Wanessa. Yasmin questionou se foi estratégia e Rodriguinho confirmou: "Lógico".

Em seguida, o brother revelou ter recebido um 'toque' de Bin assim que ele o entregou a pulseira: "Ele me deu uma piscada gostosa. Pelo menos para mim ele deu".

Lucas Henrique contou que sabia da estratégia do funkeiro. "Ele falou que, se tivesse que dar pulseira hoje, ele talvez jogaria duas pulseiras em pessoas que ele gosta", explicou.