BBB 24: Rodriguinho revela teste de DNA com bebê de outra mulher

Caso extraconjugal! Rodriguinho surpreende ao revelar detalhes de quando achou que teria filho fora do casamento e como foi fazer o teste de DNA

O cantor Rodriguinho surpreendeu ao revelar os detalhes de quando fez um teste de DNA para saber se teve um filho fora do casamento. Em uma conversa no BBB 24, da Globo, ele relembrou que teve um affair durante um momento de briga com a esposa e que a outra mulher apareceu grávida. Com isso, ele pediu para fazer um exame de paternidade.

Na conversa, Rodriguinho contou que teve um caso fora do casamento e chegou a se separar da esposa na época, mas eles decidiram reatar. “Quando cheguei em casa, ela [esposa] falou: ‘Só que é o seguinte, quando nascer, você vai fazer um teste de DNA. E aí, se for seu mesmo, vai cuidar porque a criança não tem nada a ver com essa m*rda que você fez’. Eu já tinha o Junior, e aí eu concordei”, disse ele.

No entanto, a outra mulher não quis fazer o teste de DNA no filho. “Passou o tempo, chegou o dia da criança nascer e me ligaram. Eu falei: ‘Vou aí e a gente vai fazer o DNA’. Cheguei lá, ela: ‘Você está achando que eu sou o quê? Você falando que o filho não é seu’”, relembrou. Então, ele disse que sua esposa engravidou pouco tempo depois e a ex-amante reapareceu para fazer o exame de paternidade.

“Nisso, minha esposa engravidou da minha filha. Tudo que a gente fazia, a TV falava sem parar. Para você ter uma ideia, no nascimento do Junior, a TV estava no hospital, porque ela também era artista na época. Quando anunciou, a pessoa me chamou e falou: ‘Vamos fazer o DNA porque eu quero que o menino saiba quem é o pai. Sei que você vai ter outra filha e acho que é legal a gente resolver tudo’. Também não sei porque não fez antes, mas mandou essa e eu concordei”, disse.

Porém, o teste deu negativo e ele não era o pai. “Fiz, passou um tempo, eram 15, 20 dias para sair o resultado. Passou, peguei o papel e falei para o médico: ‘Doutor, o que está escrito aqui? Eu não entendi nada’. Ele me disse: ‘Então, está escrito aqui que essa criança aqui não é sua filha”, contou.

Depois que ele contou a história, a sister Giovanna Pitel fez uma pergunta inesperada para Rodriguinho. Ela perguntou: “Você perdoaria a sua esposa se ela tivesse ficado grávida de um cara no meio de uma briga? Só para saber até onde vai o perdão de cada lado. Se ela tivesse ficado grávida de outro cara, você ficaria com ela?”. E ele respondeu: “Lógico que não”. Com isso, Pitel afirmou: “Por isso que ela é uma santa”.

++ BBB 24: Conheça os filhos do cantor Rodriguinho

Rodriguinho contou para os brother sobre um caso extraconjugal #BBB24pic.twitter.com/BqzPRSBzQk — WWLBD ✌🏻 (@whatwouldlbdo) January 24, 2024

Rodriguinho contou para os brother sobre um caso extraconjugal parte 2 #BBB24pic.twitter.com/VVCxFV9ggw — WWLBD ✌🏻 (@whatwouldlbdo) January 24, 2024

Esposa de Rodriguinho ironiza rumores sobre dinheiro do cantor

Esposa do cantor Rodriguinho, Bruna Amaral se pronunciou sobre os rumores de que o cantor estaria endividado. Por meio das redes sociais, ela ironizou os boatos sobre a vida financeira do marido e negou.

Nos stories, Bruna apareceu dando risada com um filtro divertido e disse: "Que preguiça". Na legenda, ela escreveu: "Eu quando vejo páginas dizendo que o meu marido tá endividado e falido".

Em outro momento, ela compartilhou o post de um fã relembrando a viagem de Rodriguinho e Bruna para a França há pouco tempo. "Endividado rodando o mundo. E quando ele sair, vamos fazer a próxima [viagem], né grupo?", escreveu ela.