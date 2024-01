BBB 24: Rodriguinho revela quem gostaria de enfrentar no paredão: 'Forte'

Em conversa com Nizam sobre os próximos passos do jogo no BBB 24, Rodriguinho revelou qual participante puxaria para o paredão

Depois da eliminação de Lucas Pizane do BBB 24, da Globo, os brothers recalcularam a rota e conversaram sobre os próximos passos do jogo. Nesta quarta-feira, 17, em conversa com Nizam, Rodriguinho revelou quem gostaria de enfrentar em um paredão.

Enquanto falavam sobre votos, o pagodeiro afirmou que gostaria de se testar em uma berlinda com algum participante forte da casa. "Por que eu fui inventar essa confusão para a minha vida? Estava tão bem", disse ele ao lamentar as últimas brigas no reality.

A sister Fernanda, que estava ao lado do cantor, pediu para que o brother não acertasse o botão de desistência. Rodriguinho, então, respondeu: "Não vou apertar, não, mas, quando eu for [pro paredão], vão falar: 'Com quem você quer ir?'. Quem é o mais forte aí? A Anny? Vem!", declarou.

Na sequência, o artista citou o nome de Beatriz como possível alvo. "Acho que a Bia é até mais forte que ela. Bia, vem. 'Bia, nada contra você, mas você é forte e eu quero me testar com uma pessoa forte. Ainda vou respeitar ela chamando. Quero me testar com uma pessoa forte", concluiu Rodriguinho.

Rodriguinho: "Bia, vem (para o paredão). 'Nada contra você, mas você é forte e eu quero me testar com uma pessoa forte'. Ainda vou respeitar ela chamando" #BBB24pic.twitter.com/wKUjo1fNwa — Tracklist (@tracklist) January 17, 2024

Esposa de Rodriguinho expõe ameaça contra o marido

Esposa do cantor Rodriguinho, a modelo e fotógrafa Bruna Amaral revelou que o artista foi alvo de ameaças por causa de sua participação no BBB 24, da Globo. Ela contou que recebeu mensagem no celular de uma pessoa fingindo que iria contratar um show do artista, mas que se tornou uma ameaça contra ele.

Em um trecho da troca de mensagem, a pessoa disse: "Vamos receber ele no aeroporto com arco e flecha, esse velho surubim malhado por falar mal da nossa gente". Com isso, Bruna decidiu expor na web para se defender.

"Agora vou começar a expor esse tipo de palhaçada que está acontecendo, e muito por aqui! É melhor vocês pararem ou vai ser pior. Falta de aviso não foi", disse ela no post. Algumas horas depois, a equipe de Rodriguinho divulgou uma nota de repúdio sobre as ameaças. Leia na íntegra!