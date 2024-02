BBB 24: Rodriguinho revela quem está em sua mira no jogo

Após madrugada de brigas no BBB 24, Rodriguinho vai até o painel tático da academia e revela quem é o seu grande alvo no jogo

O cantor Rodriguinho revelou quem é o seu alvo no jogo do BBB 24, da Globo. Na tarde desta quinta-feira, 1º, ele foi até o painel tático que fica na academia e falou em quem pretende votar nos próximos paredões.

“Vou continuar votando no Davi. Acho que é uma pessoa que desestrutura a cada. Toda hora arruma uma confusão, é gritão para caramba. Gosta de gritar com os outros”, disse ele ao justificar seu voto.

Então, Pitel alfinetou o amigo ao dizer que o jogo dele é votar no Davi é o final. “Esse é o meu jogo. O resto não sei o que vai acontecer. Quando aquele ali sair, troca por este”, disse ele, que apontou para Marcus Vinicius.

Rodriguinho reprova atitude de Fernanda

O clima esquentou na casa do BBB 24 na tarde desta quarta-feira, 31. Isso porque Alane e Fernanda entraram em uma discussão após a confeiteira soltar alguns comentários sobre o corpo da dançarina. Com a atitude, Rodriguinho desaprovou as falas de sua aliada no jogo.

Em conversa com outros brothers na área externa, o cantor se mostrou incomodado com a briga e criticou Fernanda. "Isso é humanidade, gente. Não é briga de amigo. Isso é uma coisa que incomoda qualquer um, você estando ou não na conversa", disparou Rodriguinho.

Com sua reação, a web detonou a opinião de Rodriguinho, que na primeira semana no reality show da Globo soltou comentários sobre o corpo da modelo Yasmin Brunet. "O Rodrigo é o velho ditado: 'o sujo falando do mal lavado", disse um internauta. "Totalmente perdido no personagem", escreveu outro. "Não foi ele que falou do CORPO DA YASMIN?", lembrou mais um.