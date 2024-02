BBB 24: Rodriguinho revela plano contra Wanessa: 'Tem que começar'

Rodriguinho surpreende ao dar opinião sobre o jogo de Wanessa Camargo no BBB 24 e revela plano contra a cantora

O cantor Rodriguinho surpreendeu ao revelar um plano contra a cantora Wanessa Camargo no BBB 24, da Globo. Em uma conversa, ele contou que quer ver a artista enfrentar o paredão em breve. Isso porque ele acredita que ela está se fazendo de amiga de todo mundo para evitar problemas de convivência.

“Ela está avançando, quando a gente for ver, ela vai estar lá na frente sem passar por nenhum perrengue. A gente tem que começar a considerar ela como uma jogadora forte”, disse ele. Então, Bin concordou com ele e disse que já tem motivo para votar na cantora.

Com isso, Rodriguinho disse que a solução é mandá-la para o paredão. “A gente tem que começar a colocá-la no paredão, tem que começar a testar. Ela, a Deniziane, a Bia. Tem que começar a passar cedinho, porque não está passando medo. É coração todo dia no queridômetro. A Yasmin que está do lado, que está pegando os bagulhos dela”, refletiu.

Rodriguinho fala de Davi

No Quarto Gnomo do BBB 24, MC Bin Laden e Rodriguinho conversaram sobre Davi. O funkeiro voltou a falar sobre o papo que tiveram a respeito do desperdício de comida e contou que o baiano se aproximou para falar do assunto.

"Ele estava ouvindo a conversa de lá. Entendeu, pai?", falou Bin. O pagodeiro, então, afirmou que Davi está fazendo papel de coitadinho no jogo e garantiu que seguirá votando brother até que ele seja eliminado.

"Ele é o meu voto até ele sair. Pra mim, não tenho medo de falar, não tenho medo de ser injusto, não tenho. Pra mim ele é filho da mãe, jogador, mentiroso, está fazendo papelzinho de coitadinho", disparou.