BBB 24: Rodriguinho revela o que o motivou a entrar: "Não faria de novo"

No Mais Você, Rodriguinho revela quais foram os motivos que o fizeram a aceitar o convite para o BBB 24

Eliminado do Big Brother Brasil 24, Rodriguinho está participando do Mais Você e revendo diversos momentos que viveu na casa mais vigiada do Brasil.

A apresentadoraTalitha Morete relembrou que o cantor dizia que queria sair com frequência e questionou o que o motivou a entrar no BBB.

"Eu sou um cara que sou motivado a desafios e esse foi um desfio que eu falei a vida inteira que eu não faria", começou.

O pagodeiro revelou que sua esposa, Bruna Amaral, se inscreveu mais de 4 vezes para participar do programa. Em seguida, ele relembrou que assim que recebeu a ligação negou o convite, e após desligar o telefone viu sua mulher ao seu lado e pensou em como ela queria isso.

"Em menos de 10 segundos eu falei dois não para o que ela sempre sonhou", disse Rodriguinho, que contou ter pedido o conselho de Bruna. O artista revelou que sua esposa o aconselhou a aceitar, assim como seu empresário, então ele aceitou.

Rodriguinho disse que essa foi sua primeira motivação e a segunda foi o desafio de entrar no reality e tentar mostrar um outro lado seu. "Tentar mostra um Rodrigo que eu nunca mostrei e acho que eu consegui até demais, até o que eu não queria, eu mostrei", contou ele dando risada.

Thalita perguntou se o cantor faria de novo e se surpreendeu: "Não faria de novo. Eu quis sair da casa quase que no momento que eu entrei", finalizou.