BBB 24: Rodriguinho revela o que o faria apertar o botão da desistência

Eita! Rodriguinho surpreende ao entregar uma atitude dos outros brothers que o levariam direto para o botão da desistência

O cantor Rodriguinho revelou o que o faria apertar o botão da desistência no BBB 24, da Globo. Em uma conversa com MC Bin Laden, Yasmin Brunet e Giovanna Pitel, ele contou que iria pedir para sair do jogo caso os brothers tomassem uma atitude contra ele.

O artista disse que iria direto para o botão da desistência caso o Anjo da semana o mandasse para o Castigo do Monstro. Inclusive, ele contou que também não quer ser alvo de torta na cara ou meleca no programa.

Ao ser questionado se já estava pronto para ir para o Castigo do Monstro, ele negou. “Verdinho direto! Ponho a roupinha e saio com ela! Me põe em Monstro. Vim aqui para ficar em pé sem dormir?!”, disse ele. Então, Pitel defendeu o programa: “Você, quando aceitou, aceitou tudo”.

Mesmo assim, ele manteve sua decisão. “Eu não vou tomar tortada na cara. Já foi em programa de TV tomar cortada na cara?”, perguntou ele para Bin, que negou. Então, Rodriguinho completou: “Eu não vou ficar assim. Tá louco, não vou”.

Amiga fala de Vanessa Lopes após ela apertar o botão da desistência

Na última sexta-feira, 30, Vanessa Lopes decidiu apertar o botão de desistência para sair do Big Brother Brasil 24. Após deixar o confinamento, a influenciadora digital foi vista em um aeroporto e, desde então, não fez nenhuma aparição. Priscila Caliari, amiga próxima, quebrou o silêncio e revelou detalhes sobre o atual estado emocional da ex-sister.

Através dos stories de seu perfil no Instagram, Priscila, que também é criadora de conteúdo, lamentou o ocorrido: “Eu nem ia comentar sobre nada que aconteceu ontem porque me toca em outros lugares, sabe? Mas quando a Vanessa entrou no Big Brother eu falei na legenda da foto que o Brasil ia ver que ela não merecia o hate que ela tinha”, iniciou.

“Obviamente eu estava falando pelo sentido positivo, dela mostrar o coração dela, mostrar o quanto ela é uma pessoa incrível Mas infelizmente vocês conseguiram ver um outro lado, que é o que acontece quando a internet pega alguém para Cristo”, Priscilla lembrou que a amiga recebeu comentários cruéis e foi alvo de notícias falsas nas redes sociais.

“É muito nítido o ataque em massa que às vezes algumas personalidades começam a receber em nada”, disse a influenciadora, que aproveitou para revelar detalhes do estado de Vanessa: “Graças a Deus, a melhor coisa que ela fez foi apertar aquele botão porque agora, ela está com a família dela, está bem, está recebendo os cuidados que ela precisa”, disse.