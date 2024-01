BBB 24: Rodriguinho revela detalhe de conversa com psicóloga

Rodriguinho é atendido pela psicóloga do BBB 24, da Globo, e reflete sobre análise após a conversa com a profissional

Confinado na casa do BBB 24, da Globo, Rodriguinho refletiu sobre a consulta que teve a psicóloga do reality show e o que tirou de lição. O desabafo dele foi feito no Raio-X desta quinta-feira, 25.

“Ontem, eu tive uma conversa legal com a psicóloga. Me deu uma luz para algumas coisas aí, que eu estava precisando. Me situar e segue. Estamos na chuva para se molhar, jogar da forma que a gente puder”, disse ele.

Em outro trecho, ele comentou sobre o desejo de ganhar a prova do líder pela terceira vez. “Hoje é dia de Prova do Líder, vamos cair para dentro, vamos manter a liderança aqui do nosso lado para a gente permanecer no VIP”, afirmou.

Por fim, ele mandou um recado para sua esposa, Bruna Amaral. “Ai, amor, entrei numa viagem errada aqui. Realmente está difícil”, desabafou.

Rodriguinho dança durante festa e chama a atenção

O cantor Rodriguinho virou assunto nas redes sociais por causa de sua atitude na festa da madrugada desta quinta-feira, 25, no BBB 24, da Globo. Ele teve uma reação inesperada - se comparado com as posturas dele nas festas anteriores - e os não perdoaram.

Desde o início do Big Brother Brasil, o artista sempre ficava mais afastado na hora do show do artista convidado na festa, de braços cruzados ou quieto. Porém, nesta madrugada, ele mudou.

Em um momento do show, Rodriguinho se empolgou, levantou, cantou e até dançou um pouco ao show da banda. Tanto que os internautas reagiram a este momento.

“Pois vai chover hoje. Rodriguinho de pé e aplaudindo Jota Quest”, disse um internauta. “Rodriguinho batendo palmas, meu Deus, é o fim dos tempos”, brincou outro. “Rodriguinho gosta de Jota Quest. Ele está de pé, dançando discretamente”, afirmou mais um.