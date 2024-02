BBB 24: Rodriguinho revela conversa com os filhos antes de ir para o reality show

Rodriguinho revela o que falou com os filhos antes de aceitar o convite para participar do BBB 24, da Globo

O cantor Rodriguinho revelou um detalhe de sua vida pessoal durante o confinamento do BBB 24, da Globo. Em uma conversa com outros participantes na academia, ele relembrou uma conversa importante que teve com os filhos.

Ele contou que pediu a autorização dos herdeiros antes de aceitar o convite da direção do programa porque não queria fazer nada contra a vontade dos filhos. Ele disse que perguntou se os filhos tinham vergonha do pai e se iriam ficar com vergonha caso ele fosse para o reality show. “Se vocês falarem: ‘Pai, tenho vergonha de você’, aí eu não vou. Mas se vocês falarem que não têm vergonha de mim, eu vou. Porque só tenho que me preocupar com vocês”, disse ele.

Então, ele disse que sua enteada chegou a pedir para ele não ir, mas ela mudou de ideia depois da conversa deles. “Eles são muito incríveis. Eu falei, fica tranquila. Se vocês não têm vergonha de mim, ninguém vai ter”, declarou.

Conheça os filhos de Rodriguinho

O cantor Rodriguinho tem cinco filhos. Veja aqui as fotos dele com os herdeiros:

Rodriguinho é pai de Gaab, de 24 anos, que é cantor, Rodrigo Júnior, de 20 anos, Vitória, de 16 anos, Jaden, de 12 anos, e também de Aretha, de 18 anos, que é enteada, mas ele considera como sua filha. Ele também é avô de duas netas.

Ele é discreto nas redes sociais e costuma mostrar mais detalhes de seu trabalho na música. Porém, em algumas ocasiões, ele já mostrou fotos com seus filhos. Confira aqui:

