BBB 24: Rodriguinho relembra momento com Davi e surpreende: "Vi meu filho!"

Em conversa com Fernanda, Rodriguinho recordou uma situação com Davi e afirmou que o brother 'não é do mal'

Rodriguinhofez uma revelação surpreende sobre Davi durante uma conversa com Fernanda e Pitel na madrugada deste domingo, 25, no Big Brother Brasil 24.

"Hoje eu consigo entender, identificar a ação que ele teve comigo no primeiro dia. Não foi birra comigo. Todo mundo conversou com ele e eu não, ele me pegou num dia que eu fiquei introspectivo, fiquei longe, não conversei", recordou dizendo que o brother veio para jogar e deve ter pensado que ele analisaria tudo de longe e, por isso, votou nele.

"Depois ele veio conversar comigo. Ele não sabe pedir desculpa. Ao invés de pedir desculpa, falou que meu jogo era fraco, só se afundou mais. Naquele dia que eu gritei com ele na cozinha, eu olhei para cara dele, coitado, eu vi meu filho", falou relembrando a expressão do baiano quando o pagodeiro gritou com ele.

Fernanda comentou sobre um outro momento durante sua liderança: "A carinha dele no meu Vip também foi de cortar o coração. Ele estava ali meio quietinho". "Estava totalmente fora do eixo", afirmou o Rodriguinho. O cantor narrou um momento da festa em que brincou dizendo que Davi estava parecendo com o Naldo e disse: "Ele é muito bobinho. Não é bobinho, tipo...Ele não é do mal". "Nem um pouco, também já entendi isso", concordou a confeiteira. "Ele não sabe se aproximar das pessoas", encerra o músico.