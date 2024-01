BBB 24: Rodriguinho reclama de sister: "Não olha na minha cara"

O cantor Rodriguinho contou que uma sister do 'BBB 24' trocou confidências com ele, mas atualmente não está olhando na sua cara

Na sala do BBB 24 nesta quarta-feira, 24, Rodriguinho reclamou de uma sister durante uma conversa com Giovanna e Pitel. O cantor revelou para as sister que Deniziane trocou confidências com ele no começo do confinamento, mas uma semana depois, não olha mais na sua cara.

"Que lugar do universo que aconteceria? Não existe isso", disparou o cantor, que seguiu reclamando da postura da fisioterapeuta. "Mas, uma semana depois, ela não olha na minha cara", acrescentou ele.

Giovanna, então, opinou: "O que aconteceu de manhã às vezes pode ser inversamente proporcional ao que aconteceu à noite", disse ela. "Vou te falar que isso é o mais difícil para mim das coisas aqui dentro. Você tem uma relação, se abrir, legal, e daqui a pouco simplesmente acabou", desabafou o pagodeiro.

Essa não é a primeira vez que Rodriguinho reclama de Deniziane. Recentemente, o cantor disse que a fisioterapeuta e outras sisters fingem que ele não existe. "Tá todo mundo me tratando mal. Só que é o seguinte: comigo é uma vez só. E vocês podem fingir que eu não existo. Vocês sabem que eu existo, e bem antes de vocês estarem aqui", afirmou ele.

Sisters planejam colocar Rodriguinho no Monstro

Nesta quarta-feira, 24, na sala do BBB 24, Beatriz e Leidy Elin conversaram sobre o jogo e pensaram na possibilidade de venceram as próximas dinâmicas do reality: A Prova do Líder e o Anjo. Durante a conversa, elas revelaram que pretendem colocar o cantor Rodriguinho no Monstro caso vençam a prova.

"Eu quero ganhar muito", afirmou a trancista. "Quem você coloca no Monstro se você ganhar o Anjo?", questionou a vendedora. Leidy, então, revela sua indicação: "Rodriguinho". Beatriz concorda. "Ele e o Buda [Lucas], vai ser um casal lindo". A trancista confessou que ainda não pensou em outra pessoa para o Castigo do Monstro, mas o pagodeiro é uma escolha certa. Saiba mais!