BBB 24: Rodriguinho reclama da 'gritaria' de Davi: 'Ele vai hoje'

Incomodado com a 'bagunça' de alguns brothers no BBB 24, Rodriguinho reclamou do barulho na casa e opinou sobre o paredão

Em clima de pré-paredão no BBB 24, da Globo, enquanto alguns participantes buscaram se distrair para esquecer a tensão, outros tentaram descansar. Na tarde desta terça-feira, 13, os brothers do Quarto Gnomo reclamaram da 'bagunça' que Davi, Alane e Beatriz faziam na sala da casa.

Ao ouvir barulho de gritos vindo do outro cômodo, o Rodriguinho não poupou críticas: "P***, é o Davi que tá gritando, né? Acho que ele vai hoje, né? É um a menos, viu", comentou o pagodeiro, se referindo ao fato do adversário estar na zona de risco da semana.

Fernanda, então, seguiu com o assunto: "Sabe o que eu acho pior do Davi? A risada. Mas a risada específica dele, não quando ele tá rindo de alguma coisa engraçada. Aquela 'haha' que a cara vai mudando", opinou a confeiteira. "É, forçadona", concordou Giovanna Lima.

Indicado pelo líder Lucas Henrique, Davi enfrenta o oitavo paredão da temporada ao lado de Isabelle e Marcus Vinicius. O resultado será anunciado ao vivo por Tadeu Schmidt na edição desta terça-feira, 13, logo após a exibição de mais um capítulo da novela 'Renascer', remake adaptado por Bruno Luperi.

Davi analisa possível eliminação

Se preparando para o resultado de mais um paredão no BBB 24, da Globo, o brother Davi falou sobre como imagina que será sua vida fora do reality show. Em conversa com as sisters Alane e Beatriz, o motorista de aplicativo garantiu que não deixará de lado o sonho de se formar em medicina.

"Acredito que as oportunidades vão surgir, sim. E eu vou abraçar todas elas com garra, querendo mesmo estudar. Eu gosto muito de aprender, gosto muito de ouvir. E assim, quando eu começar, não vou parar, só vou parar quando eu me formar, independente que demore, vou focar e vou conseguir", declarou o jovem.

Na sequência, Alane elogiou o colega de confinamento: "Você é muito determinado", observou ela. Davi, então, seguiu falando a respeito de sua trajetória após a competição, caso seja eliminado nesta terça-feira, 13.

"Se eu sair hoje, eu vou agradecer muito lá fora, ao pessoal da produção, por todo carinho, todo amor, toda a recepção que me deram do início da seletiva até aqui. Eles acreditaram em mim, no meu potencial", contou.

Por fim, o emparedado garantiu para as sisters que, se o público o deixar no jogo, sua essência dentro do programa não mudará. "Se eu não sair, eu vou continuar a pessoa que eu sou aqui dentro, entendeu? É isso aí, é agradecer mesmo, e botar a cabeça pra frente, a cabeça no travesseiro, parar um pouquinho para pensar e seguir a vida", ponderou Davi.