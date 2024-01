BBB 24: Rodriguinho questiona Yasmin sobre academia: 'Tem que treinar'

Enquanto comia ao lado de Yasmin Brunet no BBB 24, Rodriguinho quis saber se a modelo não pretende utilizar a academia durante o confinamento

O cantor Rodriguinho e a modelo Yasmin Brunet conversaram um pouco sobre os últimos acontecimentos do BBB 24, da Globo, na tarde desta quinta-feira, 18. Juntos na cozinha, os dois aproveitaram o momento para fazer um lanche.

Ao longo do bate-papo, o pagodeiro mencionou a academia para a sister. "Você não vai treinar, cara? Um dia pelo menos", questionou o artista. Yasmin, que estava comendo bolacha, apenas confirmou que 'sim' com a cabeça.

Rodriguinho, então, continuou: "Tem que treinar, mano. Já que quer comer sem fim, faz um treininho", declarou o brother. A modelo finalizou o assunto afirmando que iria realizar exercícios.

A fala do cantor rapidamente viralizou nas redes sociais e dividiu opiniões entre os internautas, que o criticaram mais uma vez por comentários polêmicos dentro do reality show. "Tá na hora da produção intervir e dar um basta nesses comentários abusivos do Rodriguinho…", escreveu um seguidor no site X, antigo Twitter.

"Em que momento ele ficou tão confortável pra falar e julgar o corpo dos outros em rede nacional?", perguntou outro. "Ela não disse que estava só esperando alguém falar sobre isso pra briga com a pessoa? Não a ouvi falando nada", lamentou um terceiro.

Rodriguinho diz para Yasmin Brunet: "Tem que treinar, mano. Já que quer comer sem fim, faz um treininho" 💬 #RedeBBB 🫠 #BBB24pic.twitter.com/wJaN6KbrG2 — Big Brother Brasil (@bbb) January 18, 2024

Yasmin Brunet fica constrangida ao ganhar apelido de Rodriguinho

Após fazer comentários polêmicos sobre o corpo e a compulsão alimentar de Yasmin Brunet no Big Brother Brasil 24, Rodriguinho decidiu dar um novo apelido para sister. Na noite do último domingo, 14, o pagodeiro divertiu os brothers com uma 'piada' envolvendo o nome e a alimentação da modelo, mas a loira acabou ficando constrangida.

Enquanto os brothers estavam na cozinha juntos, Rodriguinho contou que iria começar a chamar a modelo por seu novo apelido: "Não é Yasmin Brunet, é Yasmin 'Comer'", disse o músico. Os colegas de confinamento caíram na risada e até entraram na brincadeira: "Passa o dia todinho mastigando. Tá certa, amiga", completou Giovanna Pitel.

No registro que circula na web, Yasmin aparece em silêncio no canto da cozinha, levando um alimento até a boca no momento da 'piada'. Após o comentário, Rodriguinho percebe o desconforto e se dirige até a sister. Lucas Pizane também se aproxima, chegando a fazer um carinho na cabeça para confortar a modelo, que parece constrangida com o comentário.