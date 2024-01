BBB 24: Rodriguinho perde a paciência com alerta de Wanessa: “Saco cheio”

Após receber conselho de Wanessa Camargo, Rodriguinho perde a linha e joga a real sobre comportamento de sister no BBB 24

Na madrugada desta sexta-feira, 19, Rodriguinho perdeu a paciência e deu uma invertida em Wanessa Camargo, que tentava aconselhar o pagodeiro sobre uma situação no Big Brother Brasil 24. A tensão entre os dois cantores surgiu durante uma conversa sobre o comportamento de Vanessa Lopes, quando o artista jogou a real e falou o que pensa da sister.

Wanessa tomou a iniciativa de chamar o colega para uma conversa, após perceber a desconfiança de Rodriguinho em relação à dançarina, que tem gerado preocupações com suas teorias da conspiração. Em um dos episódios recentes, Vanessa chegou ao ponto de afirmar acreditar que os brothers eram atores contratados com o propósito de prejudicá-la.

A cantora, então, pediu ao pagodeiro para não duvidar do comportamento de Vanessa, pois isso pode pegar mal fora da casa. O músico explicou que compreendia o "sofrimento" da dançarina, mas que estava incomodado: "O negócio da Vanessa, vocês estavam ali duvidando da coisa. Não é de mentira, é real", a filha de Zezé di Camargo saiu em defesa da TikToker.

Mas Rodriguinho perdeu a paciência com os comentários: “Estou de saco cheio", ele disparou. Wanessa tentou aprofundar o conselho: "Existe o jogo e a chatice de uma pessoa. O sofrimento dela é muito real, dá para ver que não é fingimento. Toma cuidado que isso pode te prejudicar lá fora, as pessoas vão ver que é real e vão ver você julgando", ela pediu cautela.

O pagodeiro não deu o braço a torcer e deu outra invertida: "O que eu faço? Finja que estou adorando?", disse com ironia e justificou sua desconfiança: "Não é sofrimento, sofrimento é ok. O jeito que aborda, que fala... É isso. Você não pode se esconder atrás de um sofrimento para falar como você quer com as pessoas", o cantor completou frustrado.

“É só esse toque que tô te dando. Não é fingimento, é um sofrimento real. Ela tá passando por um problema difícil que vai ter que falar com a psicóloga”, Wanessa continuou a defender a jovem e Rodriguinho rebateu novamente: "Sofrimento é sofrimento. Eu não acho que tenha que esconder para fazer certas coisas”, ele disparou novamente.

O cantor ainda relembrou um episódio envolvendo Vanessa e Bin Laden na última festa: “Ontem, o Bin Laden chegou todo feliz que a música dele tocou na festa. Ela sentou e falou 'sua música tocou? Que música que tocou? Canta aí pra nóis!'. Acho inconveniente e hoje de manhã ela fez a mesma coisa”, disse Rodriguinho, que finalizou o assunto ao pontuar o comportamento da jovem.

Tadeu Schmidt comenta situação de Vanessa Lopes:

Logo no início do programa desta quinta-feira, 18, Tadeu Schmidt fez questão de comentar a situação de Vanessa Lopes dentro do Big Brother Brasil 24. O apresentador disse que a influenciadora digital foi atendida pela psicóloga do programa depois de gerar preocupação entre os outros participantes do reality show e explicou as providências.