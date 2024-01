BBB 24: Rodriguinho gera revolta ao ameaçar agredir Davi: “Arrebentar”

Gente? Rodriguinho causa espanto dentro e fora do BBB 24 ao afirmar que bateria em Davi, chegando a ameaçar com uma 'voadora na cara’

Nas primeiras horas desta segunda-feira, 15, o cantor Rodriguinho gerou revolta dentro e fora do Big Brother Brasil 24. É que o pagodeiro ameaçou agredir o motorista de aplicativo Davi em duas ocasiões diferentes durante a madrugada. Após a formação do paredão, que gerou um desentendimento na casa, o pagodeiro afirmou que partiria para cima, chegando a mencionar uma 'voadora na cara’.

A primeira ameaça aconteceu após a briga acalorada entre o executivo Nizam e o motorista Davi, que não envolveu ameaças físicas. Mas Rodriguinho, que já tinha protagonizado alguns atritos com o jovem, ficou revoltado com sua postura e disparou em uma conversa com colegas: "Vamos arrebentar logo... eu vou bater", o pagodeiro disse enquanto dava risada.

Na ocasião, MC Bin Laden, Lucas Henrique e o próprio Nizam, que conversavam com o cantor, disseram que ele não deveria partir para agressão: "Se liga, homem!", o funkeiro disse espantado. Mas Rodriguinho continuou a ameaçar: “Se vier com esse bagulho... eu tava vendo ele indo e voltando, vindo em mim”, ele tentou justificar.

“Se vem, meu velho, era uma voadora na cara. Não tô nem aí! Sou o primeiro cara que bateu no outro dentro do BBB. Não tô nem aí", Rodriguinho disparou novamente. Durante madrugada, ele trouxe o assunto à tona em uma conversa no Quarto Rosa e ameaçou o colega de confinamento: “Bato nele, jogo ele lá para cima e depois eu saio do BBB”, disse.

Além do choque dos brothers, as declarações de Rodriguinho também provocaram indignação nas redes sociais. Alguns internautas argumentam que o cantor não teria coragem de agredir o brother, enquanto outros relembraram a acusação de agressão feita pela ex-mulher do cantor, Nanah Damasceno, que comentou sobre o episódio envolvendo o pagodeiro após seu confinamento.

Vale lembrar também que esse não foi o único episódio de tensão entre os brothers. Embora ainda não saiba das ameaças, Davi já confrontou o pagodeiro durante sua estadia na casa. Tudo começou quando o cantor indicou o motorista para o paredão e ele fez questão de questionar sua decisão durante seu discurso para ficar na casa.

Após o discurso, o pagodeiro ficou revoltado e detonou as falas usadas pelo motorista para permanecer no reality show. "Bem folgado, né?", comentou o cantor, que achou ruim o fato de ter sido citado por Davi. "[...] Você nunca pode falar da pessoa, você tem que falar de você. Ele falou de mim, ele tem que falar dele", disparou o líder.

Depois das intrigas, Davi chegou a cortar o cabelo de Rodriguinho e eles pareciam ter apaziguado as mágoas: "Você acha que foi fácil pra mim cortar o cabelo do Rodriguinho? O cara me botou no paredão. Mas eu tenho um lado humano dentro de mim, e eu sei separar o que é jogar e o que é amizade", o motorista disse após a atitude inesperada.

Como foi a formação do paredão no BBB 24?

Após o brother Lucas Henrique vencer a terceira prova do líder do BBB 24, da Globo, os participantes do reality show foram surpreendidos com uma nova formação de paredão na noite de domingo, 14. Beatriz, Lucas Pizane e Davi foram para a berlinda e disputam a votação do público para continuarem no jogo; saiba como foi a votação, que gerou discussão na casa mais vigiada do Brasil.