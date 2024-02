BBB 24: Rodriguinho fica desolado: ‘Não me pôs no mundo para perder’

Após perder a prova do anjo no BBB 24, Rodriguinho faz desabafo irritado para seus aliados sobre sua posição no reality show

O cantor Rodriguinho ficou irritado ao perder mais uma prova no BBB 24, da Globo. Logo depois da vitória de Michel na prova do anjo deste sábado, 24, ele foi para o quarto com seus aliados e desabafou sobre sua postura no jogo.

Ele afirmou: “Deus não me pôs no mundo para perder”. Então, ele completou o seu pensamento com comentários sobre os rivais.

“Perco minha dignidade, perco minha privacidade, perco minha carta, eu só perco nessa m•rua. Perdi para quem tem chapa no pé [Giovanna], perdi para fumante”, disse ele. Então, Pitel brincou sobre ele. “Pelo menos não fico em último e nem perco 50 horas na academia para perder”.

Rodriguinho: "Deus não me pôs no mundo para perder."



Pitel: "O ego tá machucado." #BBB24pic.twitter.com/ttRMuvKObm — Central Reality #BBB24 (@centralreality) February 24, 2024

Rodriguinho diz que não tem medo de ser cancelado

O cantor Rodriguinho falou sobre a possibilidade de cancelamento fora do BBB 24, da Globo. Confinado no reality show, ele conversou com Lucas Henrique sobre uma conversa de Wanessa e Bin Laden.

Lucas contou o que aconteceu: "Eu falei pra ele ontem, a gente tava conversando. Eu falei: 'Cara, você tem muito medo desses negócios de bandeira'. Ele falou: 'Ah, mas é porque você não entende e tal, não é tua realidade ainda. Eu falei: 'Bin, tá tranquilo, eu não entendo mesmo, não é minha realidade o bagulho. Mas, tipo assim, você vai deixar de ser quem você é por medo de cancelamento? Se você tem esse medo de ser cancelado por coisas que você pensa, então você tem que mudar'".