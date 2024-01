BBB 24: Rodriguinho faz novo comentário sobre compulsão de Yasmin

Apesar da sister ter pedido para Rodriguinho deixá-la em paz sobre o assunto, o cantor de pagode voltou a 'brincar’ com a modelo

Rodriguinho segue fazendo comentários sobre a compulsão alimentar de Yasmin Brunet no BBB 24. Fumante, a sister decidiu não continuar com o hábito dentro do confinamento, o que acarretou em um nível maior de ansiedade para a modelo e influenciadora dentro da casa.

Apesar da sister te pedido para que ele a deixasse em paz, depois de ter apelidado a sister de 'Yasmin Comer', afirmar que ela ‘sairia rolando', além de sugerir que Yasmin fosse para a academia, na tarde desta terça-feira, 16, Rodriguinho voltou a fazer piadas sobre o assunto.

Enquanto alguns participantes estavam no quarto descansando, Yasmin afirmou que solicitaria a psicóloga para falar sobre sua compulsão. "Você vai pedir, aí depois vai estar lá 'Yasmin, despensa' e vai ter uma mordaça", disse o cantor, causando algumas risadas. "Com um timer, que só vai abrir na hora do almoço", disse ainda.

"Que cruel que você é", reagiu a modelo, abaixando a cabeça, sem graça. "Graças a Deus que não tem comida para caramba, tá?", Rodriguinho continuou, se referindo às limitações da Xepa.

yasmin falando que vai solicitar psicologa porque esta comendo muito, rodriguinho falou que daqui a pouco a produçao vai mandar uma mordaça pra ela parar de comer… ELE É MUITO SUJO #bbb24



pic.twitter.com/yciAqdncEi — Flavs (@poIemizei) January 16, 2024

No domingo, 14, Yasmin já tinha desbafado com Wanessa Camargo sobre sua relação com comida: "Eu voltei a ter compulsão alimentar. Olha o tanto que eu estou comendo. Assim, descontroladamente, e tô passando mal. Juro, tô me sentindo horrível depois. Porque eu não me vejo comendo, eu inalo a comida. Nem mastigo. Bizarro", disse a loira.

Yasmin Brunet se irrita com comentários de Rodriguinho

Na tarde desta segunda-feira, 15, a modelo se mostrou irritada com as falas do cantor sobre seus hábitos alimentares e expôs sua insatisfação com o brother. Visivelmente incomodada, as ‘brincadeiras’ chegaram ao ponto de irritar Brunet, que estourou com as atitudes.

Após outro comentário do brother sobre seus hábitos alimentares, a modelo suplicou para ele esquecer esse assunto. "C*ralho, me deixa em paz! Você fica falando da minha compulsão [alimentar]. Vai me dar gatilho, c*cete", disparou Yasmin.

Em tom de deboche, Rodriguinho respondeu à fala da loira aos risos. "Tá bom, não falo mais, mas não vem trazer pra mim… Não vem querer que eu enfeie junto não", disse ele.