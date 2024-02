BBB 24: Rodriguinho fala de sister para Yasmin: 'Não faz questão'

Analisou sister! Em conversa com Yasmin Brunet, cantor Rodriguinho fala sobre postura fechada de participante na casa e dá sua opinião

Após saber que Yasmin Brunet foi avisada sobre os comentários de Nizam sobre seu corpo, Rodriguinho negou lembrar do momento para a sister e conversou com ela sobre outra participante do BBB 24.

Próximo da emparedada Fernanda, o cantor analisou a postura mais fechada da confeiteira, que prefere não ser muito simpática com todos. Após ser colocada na berlinda com a maioria dos votos da casa, ela mudou ainda mais seu comportamento e os camarotes falaram sobre isso.

"O que eu não vim fazer, eu sei: Passar vergonha e brigar com os outros. Então, vou conversar com todo mundo sim. (...) Se fizer m*** não vou te defender não. Você já tá no Paredão, para de falar", disse Rodriguinho. "Ela não consegue", falou Yasmin.

O pagodeiro comentou o que disse para Fernanda: "Se você sair, vamos recalcular rota aqui porque você tá falando alguma m***. Se você ficar, tá tudo certo, vambora. Mas pô, vai ficar falando bosta?". "Eu acho que ela não consegue, é mais forte que ela", analisou Yasmin.

"Não aguento... na moral, é ela que não faz questão, né?", respondeu Rodriguinho. "É ela que não fala com ninguém", concordou a modelo. "Já falei com ela, você não faz questão de ser simpática, não faz questão de trocar ideia", contou Rodriguinho. "Tudo bem também, mas não fica em choque quando várias pessoas votarem em você", complementou a modelo.

Fernanda revela decepção com Wanessa

Emparedada após levar a maioria dos votos da casa, Fernanda desabafou com Pitel e Michel sobre a decepção que teve em relação à cantora Wanessa Camargo. Muito fechada, a confeiteira acabou se abrindo para a artista certa vez e se mostrou bem arrependida do episódio.

Mesmo tendo compartilhado sua vida pessoal com a namorada de Dado Dolabella, a emparedada não sentiu reciprocidade ao ser votada por ela no confessionário neste domingo, 18. Fernanda se mostrou chateada ao contar sobre seus filhos e mais para a Camarote. Confira tudo aqui!