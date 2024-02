BBB 24: Rodriguinho especula eliminação de brother: "Agora sai?"

Na academia do BBB 24, o cantor Rodriguinho falou sobre a possibilidade de brother ir ao Paredão e ser eliminado do reality

Na academia do BBB 24, Rodriguinho conversou com Lucas Henrique, o atual líder, sobre o jogo. Os brothers analisaram a formação do próximo Paredão do reality, e avaliaram as chances de Davi de ser eliminado.

"Será que agora sai o Davi?", questionou o cantor. Lucas, que colocou o baiano na 'Mira do Líder', aposta na eliminação do brother. "Pô, cara. Tem que sair. Eu estou botando fé nisso", disse ele, que já afirmou mais de uma vez que vai indicá-lo.

Em seguida, Lucas quis saber qual foi a avaliação do público sobre a liderança de Fernanda. Rodriguinho, então, contou qual emoji a sister recebeu. "Acho que foi Ninja. Não sei o porquê", respondeu.

O líder sugeriu que o emoji pode ter sido por causa do Sincerão. "Pode ser o jogo da discórdia, né?", analisou ele. O pagodeiro concordou e falou sobre o climão que teve com Fernanda recentemente. "A gente até teve um atrito feio, a gente ficou sem se falar uns dois dias... Eu achei que ela não tinha que ter revidado daquela forma", explicou. "Ela ficou p* com o feedback. Aí ontem a gente trocou ideia", acrescentou.

Por fim, Lucas falou sobre o próximo Sincerão. "Cara, eu estou com muita coisa para falar... para o Davi", revelou. "Você pensa em levar ele direto?", questionou Rodriguinho sobre o Paredão. "Eu vou no Davi", garantiu ele sobre a indicação. O cantor, então, falou sobre a possibilidade do líder fazer outra jogada e o baiano ir pela casa. O brother discordou, já que acredita que os outros participantes não vão votar nele nesta semana.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Big Brother Brasil (@bbb)

Leia também:BBB 24: Davi passa Rodriguinho em número de seguidores no Instagram

Belo faz críticas para Rodriguinho no BBB 24

O cantor Belo é amigo de Rodriguinho e contou que se surpreendeu com a postura dele no BBB 24, da Globo. Em uma entrevista, ele contou que não concorda com algumas declarações do colega e que até pretende conversar com ele. "Não compactuo, às vezes, com as ideias, com a forma como pensa, mas não deixa de ser meu amigo. Quando ele sair a gente vai trocar uma ideia e está tudo bem", disse ele no Jornal Extra.