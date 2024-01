BBB 24: Rodriguinho ensaia discurso para o Sincerão: 'Meu jogo é ofensivo'

Líder da semana, o cantor Rodriguinho revelou aos brothers o que pretende falar para Alane ao vivo na dinâmica do Sincerão

O cantor Rodriguinho, líder da semana no BBB 24, da Globo, já está preparado para a dinâmica do Sincerão, substituta do clássico Jogo da Discórdia. Ao longo da madrugada desta segunda-feira, 22, ele, que indicou Alane direto ao Paredão, revelou o que pretende falar para a sister durante a atividade ao vivo.

Em conversa com Lucas Luigi e Juninho, o pagodeiro ensaiou o suposto comentário que fará ao vivo. "Outra coisa que eu vou falar: 'eu nunca tive nenhuma discussão com ninguém aqui e, aliás, a única vez que eu tive alguma situação aqui, inclusive, foi com você, Alane. Que a última vez que eu fui líder, você me pegou aqui, chorando, me perguntando por que que eu não te levei para o VIP. Aquela foi a situação mais embaraçosa que eu tive dentro dessa casa, foi com você", declarou o brother.

Na sequência, Rodriguinho explicou que sua indicação para a berlinda foi estratégica e que conseguiu formar um paredão com jogadores de diversos grupos da casa. "O meu jogo é esse que você está vendo. O meu jogo é ofensivo, e quem eu acho forte vai para o paredão. [...] Eu sei que eu coloquei um alvo nas minhas costas votando em você", concluiu o artista.

Rodriguinho: "O Sincerão amanhã vai ser fod*... Mas acho que ninguém vai em mim não. Só quem ta ali contra mim é ela [Alane]... Eu vou falar: 'Gatinha, você ta nervosa que você ta no paredão... Eu vou ser bem debochado" #BBB24pic.twitter.com/0ImXNiPFAj — Central Reality #BBB24 (@centralreality) January 22, 2024

Alane promete afrontar Rodriguinho no Sincerão

O brother não foi o único a se preparar para a dinâmica do Sincerão, que ocorrerá na noite desta segunda-feira, 22, ao vivo, sob o comando de Tadeu Schmidt. Alane, indicada por Rodriguinho ao paredão da semana, também ensaiou ao lado de outros colegas de confinamento como deverá se comportar na atividade.

"Votar em mim? Por causa de queridômetro? Claro que não, ele sabia que todo mundo ia votar em mim, ele é um filho da p*, em cima do muro, e não queria se indispor com a casa inteira. Ele não sabe tomar decisão [sozinho]. Ele sabia que a casa inteira ia em mim, e não quis se indispor. Ele é em cima do muro e não quer estar aqui", disparou.

E completou: "Vou colocar um grande vestido de paetê, um batom vermelho e vou falar tudo o que eu quero falar. Falei que não tenho embate com ninguém da casa, mas agora eu tenho".

Vale lembrar que, diferente do antigo Jogo da Discórdia, apenas os brothers emparedados e o líder da semana podem participar diretamente da dinâmica do Sincerão. Os outros participantes permanecem dentro da casa, acompanhando a atividade pelo telão da sala, sem direito a voz ativa.