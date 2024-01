BBB 24: Rodriguinho e mais famosos cancelam compromissos e levantam suspeitas para reality

Evento realizado em Salvador, na Bahia, anunciou o cancelamento do show de Rodriguinho com a justificativa de que ele iria para o BBB

Rodriguinho (45) se tornou assunto nesta sexta-feira, 5, após supostamente ser confirmado na 24ª edição do BBB. O cantor do grupo Os Travessos teria cancelado seu show no clube Adelba Salvador, na Bahia, por sua participação no reality global. Ele não foi o único artista a cancelar compromissos.

O clube compartilhou um comunicado informando o cancelamento do show, e apagou a imagem pouco tempo depois. " Informamos que o artista Rodriguinho não poderá se apresentar na lavagem devido a confirmação de sua participação no BBB 24 . A diretoria optou por substituí-lo pelo grupo Revelação", dizia o texto.

Procurados pela CARAS Brasil, a assessoria do clube Adelba Salvador e do cantor não retornaram até a conclusão deste texto. A reportagem também entrou em contato com o filho do artista, o músico Gaab (25), que também não retornou.

Além de Rodriguinho, Priscila Fantin (40) também levantou suspeitas de que estaria no BBB 24. Cotada pela web para a edição, a atriz cancelou uma turnê da peça Precisamos Falar de Amor sem dizer Eu te Amo que faria nos Estados Unidos.

A produtora da peça explicou que a artista não teria conseguido a documentação necessária para levar a peça ao exterior. "O calendário constando as novas datas das apresentações será divulgado em breve para o público", diz o comunicado.

Em recente entrevista à CARAS Brasil, a atriz comentou sobre as especulações. "Eu amo que a maioria dos comentários diz que torceriam por mim e que eu teria grandes chances de ganhar. É um jogo difícil, psicologicamente falando. Então fico muito feliz com essa percepção que as pessoas têm de mim."

O cantor Tierry (34) também é um dos nomes cotados que levantou suspeitas de estar no confinamento para o BBB. De acordo com o colunista Thiago Sodré, do site Correio Braziliense, o artista teria suspendido sua agenda em janeiro.

Lauana Prado (34) também levantou suspeita dos fãs. A artista cancelou toda sua agenda de shows até o mês de março de 2024, quando o reality deve acabar. Os admiradores da artista estão na torcida para que ela seja anunciada nesta sexta-feira, 5.

A 24ª temporada do BBB estreia na próxima segunda-feira, 8, sob comando de Tadeu Schmidt (49). A edição continuará com a dinâmica entre os grupos Pipoca e Camarote, e conta com diversas novas dinâmicas para o público e confinados.

CONFIRA COMUNICADOS DOS COTADOS PARA O BBB 24:

