BBB 24: Rodriguinho diz que sua meta é vencer o programa: 'Ganhar'

Em conversa com brothers, Rodriguinho diz que sua única meta no reality é levar o prêmio para casa; cantor falou que deseja vencer

O cantor Rodriguinho revelou que seu objetivo no BBB 24 é vencer o jogo. Após falar que já tem o valor do prêmio e que gasta cerca de R$ 200 mil para se manter na casa, o artista comentou que deseja vencer o reality show.

Para Isabelle, Yasmin, Leidy Elin, Giovanna e MC Bin Laden, Rodriguinho falou que sua única meta no programa é vencer. O brother disse que, inicialmente, não gostaria de sair na primeira semana do BBB 24, depois no primeiro mês, e que a partir disso, a "única meta é ganhar".

"Eu não queria sair na primeira semana, aí depois se eu ficasse, queria ficar um mês. Está tudo certo", explicou o músico. Leidy então perguntou sobre a segunda meta dele no programa. "Eu só tenho uma meta que é ganhar, única meta minha é ganhar, não tem outra. Só essa", disparou. "Qualquer outra meta não é meta", declarou.

Ainda nos últimos dias, Rodriguinho revelou que recusou um convite para posar em uma revista masculina.

Rodriguinho diz gastar R$ 200 mil por mês para estar no reality

O cantor Rodriguinho surpreendeu ao revelar que gasta uma quantia milionária para se manter no BBB 24. Após dizer alguns falas, dando a entender que não precisava tanto do prêmio do programa, parece que o artista mudou de postura e se mostrou interessado em ganhar.

Em conversa com Fernanda e Giovanna Pitel sobre dívidas fora do reality show, o Camarote comentou sobre seus gastos. "Você veio devendo R$ 15 mil. Eu para estar aqui gasto 200 mil por mês sem ganhar nada", falou para as sisters.

Rodriguinho então tocou no assunto sobre ganhar o BBB. "Quando uma pessoa fala pra mim: 'ele não merece ganhar', como assim, eu to pagando pra tá aqui, eles não tão pagando nada pra estarem aqui", disse sobre os outros participantes.

O cantor ainda completou seu raciocíno sobre os concorrentes: "Eles podem sair daqui ganhnando não sei nem quanto mais do que já ganharam a vida inteira. Eu não".