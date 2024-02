BBB 24: Rodriguinho diz que recusou proposta de revista masculina

O que? Rodriguinho diz que não aceitou proposta milionária para posar sem roupa e Wanessa contou que filho pediu para ela não vender fotos ousadas

O cantor Rodriguinho revelou mais uma coisa de sua vida pessoal e carreira. Nesta terça-feira, 06, em conversa com os Camarotes restantes da casa, Wanessa, Yasmin, MC Bin Laden, o artista falou sobre as oportunidades que os famosos têm de fazer dinheiro.

O participante, que alegou gastar cerca de R$ 200 mil para se manter na casa, comentou sobre os outros brothers: "Muitas dessas pessoas, a maioria dessas pessoas, se não todas, não tiveram nem a possibilidade de falar: 'Você vai pra um lugar que no fim dessa estrada tem três milhões pra você'. Nós tivemos isso, gente. Essas pessoas não tiveram isso".

O grupo de Camarotes, então, começou a falar sobre os convites que já receberam durante suas carreiras e Rodriguinho revelou que quase aceitou posar para uma revista masculina. " Uma vez me chamaram, eu durinho igual um coco, eu tava quase indo. Na época, era coisa de R$100 mil" , relembrou.

Contudo, ele não fechou o negócio porque sua empresária na época o convenceu a não aceitar a proposta. "Deu 15 dias, cravados, minha música estourou", falou ele.

Em seguida, MC Bin Laden observa que, hoje em dia, muitas pessoas fazem dinheiro com plataformas de conteúdo adulto online. Wanessa, então, revelou que seu filho mais velho pediu que ela nunca criasse um perfil nas plataformas. "Eu falei, filho, você tá louco. Jamais", declarou .

Esposa de Rodriguinho fala sobre dívidas

Esposa do cantor Rodriguinho, Bruna Amaral se pronunciou sobre os rumores de que o cantor estaria endividado. Por meio das redes sociais, ela ironizou os boatos sobre a vida financeira do marido e negou. Nos stories, Bruna apareceu dando risada com um filtro divertido e disse: “Que preguiça”. Na legenda, ela escreveu: “Eu quando vejo páginas dizendo que o meu marido tá endividado e falido”.

Em outro momento, ela compartilhou o post de um fã relembrando a viagem de Rodriguinho e Bruna para a França há pouco tempo. “Endividado rodando o mundo. E quando ele sair, vamos fazer a próxima [viagem], né grupo?”, escreveu ela.